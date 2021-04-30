九旬父親月中逝世　胡志偉向懲教申請外出奔喪

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-30 16:31

民主黨前主席胡志偉因參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪，加上早前因去年「7.1」遊行案，未有交出BNO，違反保釋條件，目前正於荔枝角收押所還押。 據指，胡志偉的92歲父親月中不幸離世，將於5月7日設靈。民主黨黃大仙區議會副主席莫建成接受時查詢表示，胡志偉已向懲教署提交申請外出的文件，正待署方回應。

據悉，胡志偉父親於4月13日離世，5月7日設靈，翌日大殮。本身是胡志偉「徒弟」的莫建成指，胡志偉已向懲教署提交申請外出的文件，正待署方回應。莫建成早前曾探望胡志偉，指胡知悉父親離世的消息後，感到很不開心和遺憾，數天後心情才能平伏。他說會保持與胡志偉溝通，跟進最新發展。

《香港01》就事件向懲教署查詢，了解申請進度及準則，審批準則會否因還押人士涉違反《國安法》而有別。

根據香港法例第234A章 《監獄規則》第17條，所有在囚人士都可向懲教署署長申請外出許可，懲教署會因應不同個案，整體考慮各方面因素，包括該名在囚人士的刑期、罪行、犯罪背景、保安級別、公眾關注、越柙可能、服刑時間、獄中行為、現場人流、地點安全、與家人關係，以及其他因素等以作批核，保安風險是重要考慮因素之一。

署方指，在囚人士如果因為親屬病重或過身向院所申請外出探望或拜祭，院所會根據上述的因素作出評估。如申請獲得批准，在囚人士會由懲教人員安排並押解去探望或拜祭他們的親人，期間在囚人士不可以與任何在場人士（包括親屬）有身體接觸。