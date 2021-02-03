胡志偉獄中寫信致謝：街坊的信任和支持令他無悔今生

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-03 16:03

民主黨前主席胡志偉在涉嫌煽惑他人參與七一遊行案中，因未有交出BNO護照，違反保釋條件中要交出所有旅遊證件的規定，被撤銷保釋，至今拘押於荔枝角收押所近1個月。 胡志偉的facebook專頁今（3日）展示出由胡志偉在獄中向瓊富街坊親手撰寫的回信。胡在信中表示，街坊的信任和支持，讓他無悔今生，他會好好鍛鍊身體，面對逆境，更積極地裝備自己。

胡志偉自2000年起擔任黃大仙瓊富區區議員，至2019年交棒給黨友莫嘉嫻。他在信中指，收到瓊富街坊送上的祝福，由心地感動，並稱回到瓊富是他情緒低落時的充電站，幫助他渡過許多的政治和工作壓力。

他說，與很多瓊富街坊不經不覺便相識了25年甚至更長的時間，看着他落區工作、成家立室以及肩負重大的政治擔子，「儘管我每一個決定和工作未必盡如人意，但總是由初心出發，為市民的自由，為高度自治，為履行責任為民發聲。」

胡志偉指，街坊的一聲加油，一句保重，一個簽名，都代表大家對他的信任和支持，讓他無悔今生，「大家放心，我會好好的鍛鍊身體，保持心境，面對逆境，更積極的裝備自己。」

他續指，非常幸運有莫嘉嫻接任他的工作，令到他雖然再沒有任何公職，但連繫長存。他亦在信末寄語港人：「香港人加油，瓊富人加油！」