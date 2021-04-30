公民黨沙田失一員大將　區議員黃文萱退黨兼拒宣誓

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-30 19:20

沙田區議員黃文萱今（30日）宣布退出公民黨，並表明不會宣誓，但會「做到最後一刻」。她批評，政府修訂宣誓條例為肅清「唔聽話」的區議員，並為區議員下「緊箍咒」，形容《國安法》是政治武器，「不愛國」的罪名是莫須有，她不願意委曲求全。 她說，自上任起已體認到體制內的空間極少，認為香港人應跳出過往倚賴代議制度的思維。

黃文萱在facebook公布，日前已經退出公民黨，亦未有打算於即將通過的宣誓修訂條例下，完成政府僭建的聲明要求。她指，政府修訂宣誓條例的狼虎之心人所皆知，一是要藉詞肅清「唔聽話」的區議員，二亦是要為所有區議員下「緊箍咒」，稱《國安法》早已不是法律，是一個政治武器，讓政府對付異見者。

她說，面對旨在DQ的宣誓，她沒有存僥倖之心，「『不愛國』的罪名早是莫須有，亦實在不願意委曲求全，畢竟紅線飄移，你話跪，到底跪到何樣才足夠？」

黃文萱：體制內空間極少 港人應跳出倚賴代議制度的思維

她稱，由上任開始已經陸續體認到，體制內能夠作為的空間已然極少，「作為已被體制排拒的人來說，剩下的功課應該就是探索體制外的空間，與香港人一起應該跳出過往倚賴代議制度的思維。制度崩壞已是必然的事，我們應思考如何在瓦爍中保存自我並另覓出路。」

黃文萱表示，目前打算「做到最後一刻」，辦事處仍然會照常服務。她形容自己是「不怎麼聽話的黨友」，感激公民黨所有人一直包容及給她機會，又指知道公民黨同樣在轉型中，相信未來定必會在光復路上再聚。