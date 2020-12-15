公民黨退黨潮未完　鄭達鴻成第4人　表明不出戰明年立法會選舉

公民黨再有區議員退黨，今年7月參選立法會被取消資格的東區區議員鄭達鴻今天（15日）宣布退黨，並表明不會參選2021年立法會選舉。 鄭達鴻在退黨宣言中明言，退黨並非為出戰明年選舉的策略，直指若形勢沒有180度轉變，絕不可能再參與下年的立法會選舉。鄭達鴻說，要離開由大學畢業後便加入的公民黨，沒能走到最後，形容是「痛入心扉」，感到十分抱歉。 據悉，鄭達鴻退黨後將「雙線發展」，除了專注地區工作外，同時他已完成法律博士課程，並通過專業資格考試，快將成為實習大律師，故他將投放更多時間在法律專業之上。

公民黨上月底舉行改選，鄭達鴻未有角逐連任執委一職。（資料圖片/歐嘉樂攝）

將成實習大律師 料地區、法律雙線發展

現年32歲的鄭達鴻在社交網站發表退黨宣言，指自己在2012年底加入公民黨，至今已整整8個年頭，憶述當年因2014年雨傘運動，決心參選公民黨執委，期望帶來改變。

鄭達鴻形容，8年光境的種種經歷，本有千言萬語，「但想想現時世道艱難，個人的得失去留，不足掛齒。」他明言，不用猜測退黨是否策略，「如果形勢沒有180度轉變，我是絕不可能再參與下年的立法會選舉。」

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稱退出公民黨「痛入心扉」

鄭達鴻衷心祝福公民黨未來發展，「議員也好，助理也好，黨員也好，在運動中很多人在沒有鎂光燈下仍然努力，期望一眾新執委，在民主路上走得更遠。」他稱「不知任期還有多久」，除了區議會事務，還希望研究如何保存到多一點香港文化。

他最後感謝公民黨創黨黨魁余若薇、前議員陳淑莊、東區區議員梁兆新、黨副主席譚文豪一直以來的幫忙及協助，「離開我由大學畢業後就加入的黨，沒能走到最後，我痛入心扉，十分抱歉。」

今年7月，4名公民黨成員參選立法會被DQ，包括鄭達鴻（右二）。（資料圖片）

參選立會被DQ 選舉主任指公民黨尋外國制裁

鄭達鴻於2011年參與公民黨實習計劃，翌年大學畢業後即加入公民黨；2015年，鄭達鴻出戰區議會選舉，出戰建制派盤踞的北角丹拿選區，成功當選東區區議員。鄭達鴻外表俊朗，加上在黨內擔任副委員長等要職，被視為公民黨內一顆矚目的政治新星。



2019年，他與多名素人組成「北炮同盟」出戰區議會選舉，最終多人成功當選，助民主派打破由建制派主導東區區議會的局面。

2020年7月，鄭達鴻從陳淑莊手中「接棒」，代表公民黨出戰民主派港島區初選，最終成功「入局」，惟最終被選舉主任褫奪參選資格。選舉主任當時指，公民黨請求美國政府制裁香港，干預中國和香港的內部事務，屬違反國家安全行為，根本性損害中國對香港行使主權和香港的「一國兩制」的憲制框架，又指公民黨計劃在當選後聯同其他議員，無差別地否決任何政府提出的立法建議、任命、撥款和財政預算案，意圖癱瘓政府運作來逼使政府接受政治要求，代表參選人無意忠誠履行憲制框架內的議員角色。

不足一周4區議員退黨

公民黨上月底舉行改選，鄭達鴻未有角逐連任執委一職，他於上月亦辭去房委會商業樓宇小組委員會委員一職。公民黨日前已有3名區議員退黨，包括葵青區議員冼豪輝、譚家浚，以及南區區議員俞竣晞。