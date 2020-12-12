區議員俞竣晞退黨　公民黨繼青衣後再失南區唯一樁腳

繼青衣區議員譚家浚、冼豪輝昨晚（11日）宣布退出公民黨後，南區區議員俞竣晞今日（12日）亦宣布退黨。俞竣晞今日凌晨在Facebook撰文，指經過徹底的考慮，決定由即日起退出公民黨，並感謝公民黨自2016年來的悉心栽培及指導。他又感謝公民黨港島區團隊陳淑莊、 鄭達鴻及梁兆新的教導，令自己有能力為民主運動貢獻更多。 俞竣晞、譚家浚及冼豪輝均沒有透露退黨原因，冼豪輝接受《香港01》查詢時就表示自己和譚家浚均是因個人理由退出。3人退黨後，公民黨失去南區唯一樁腳，而葵青區僅餘荔華區區議員張鈞翹。

俞竣晞撰文指，即使自己的身份如何改變，對爭取民主及服務社區的初心依然不變，亦會與其他民主派的戰友繼續合作，在力能所及的地方為民主運動盡一份力。

公民黨亦在Facebook發文，對三人多年為香港與公民黨的付出與努力表示衷心感激。帖文又贊揚三位均是非常優秀的從政者，為曾經與三人一起奮鬥感恩，「一日同袍，終身戰友」，希望未來在不同議題上仍然可以合作。又表示期望在民主道上再遇，公民黨會繼續與香港人同行。同屬公民黨的東區區議員梁兆新亦在俞竣晞的帖文下留言，表示尊重其決定。

立法會延任後，立法會議員陳淑莊因個人理由拒絕留任並宣布退出黨，公民黨今年共4人退黨。另外，公民黨3名立法會議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋被政府按人大決定取消議員資格後，郭榮鏗亦宣布退出政壇。早前有消息指，在DQ風波後該黨執委會及區議員曾交換意見，當中有人提出應否解散公民黨。