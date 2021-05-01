林鄭訪黃國　黃：選委團體須運作3年 可防「掛羊頭賣狗肉」工會

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-01 21:27

由特首林鄭月娥主持的港台節目《選委界別分組面面觀》今晚（1日）播放第7集及第8集，分別訪問工聯會理事長、全國政協委員黃國以及港交所主席兼行政會議成員查史美倫。 黃國認為，選舉改制後規定團體選民須運作3年或以上，可避免「掛羊頭賣狗肉」的工會出現，有利勞工界發展，亦認同選委會增設內地港人團體代表的做法。查史美倫則表示，大灣區是香港的前景，香港金融界配合深圳的創新科技將大有作為。

林鄭稱需再探討開放港人內地投票

黃國說，自香港開埠以來，工會數目一直維持在800多個，但近年多了3,000多個新工會申請，反映該段時間香港政治出現了極不正常的情況，認為規定團體選民須運作3年或以上可解決有關問題。林鄭月娥回應指，就相關情況，她曾了解勞工處工會登記工作，對勞工處有否積極調查工會營運情況有保留，未來會督促勞工處檢視。

改制後的選委會增設27席內地港人團體代表，黃國認為這是一件好事，因居內地港人的政治權利也應該受到保障，過往香港政策甚少考慮到內地港人，令他們猶如「香港人的棄嬰」。林鄭月娥指，不少居內地港人反映，希望可在內地投票，特區政府需要再探討有關做法，「而家無話唔可以做」。

查史美倫：大灣區是香港的前途

出席另一集節目的查史美倫表示，大灣區是香港的前途，本港發展已達極限，香港金融業基礎，加上深圳的創新科技發展，等同華爾街加上矽谷，將大有作為。

林鄭月娥指出，2018年《施政報告》列出多項提升香港女性地位的措施，包括延長法定產假，政府委任女性加入委員會的比例達35%，問及查史美倫目前上市公司的進度。查史美倫稱，香港上市公司董事女性佔14%，遠遠不及發展市場的25%至30%，目前正努力推進，希望新上市的公司董事，起碼不是清一色男士。