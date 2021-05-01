潮屬失落選委　林鄭：港府有規有矩　唐英年稱令潮州人心理不平衡

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-01 14:49

選委會第三界別新增佔60席的「同鄉社團」界別，廣東社團總會、福建社團聯會等較大型的社團悉數入選，但有16萬會員的潮屬社團總會卻名落孫山，有傳惹來一眾潮州幫不滿。 一直未有回應爭議的特首林鄭月娥終於開腔，她在主持的節目《選委界別分組面面觀》中說，自己都有很多潮州朋友，但特區政府做事有規有矩，在列出「同鄉社團」的指明團體時，要按照客觀標準，根據內地部門意見，以省、直轄市或自治區作單位。 林鄭又說，雖然「潮州」、「潮陽」、「潮汕」範圍都很大，但由於不在分類當中，所以無份晉身選委，她相信廣東社團總會轄下都有不少潮州人的屬會，可以照樣反映意見。

昨日（4月30日）播出的一集，是由林鄭訪問身兼江蘇社團總會會長的全國政協常委唐英年，唐英年在訪問中提到，江蘇社團總會作為獲指明的「同鄉社團」之一，已獲選舉席位，雖然現時在港的江蘇人口不多，會員較少，但眾會員都感到鼓舞和雀躍。

唐英年說，相對之下，香港不少人都是原籍廣東、福建、潮州，因此他的潮州朋友為落選感到不解，坦言「潮州人有少許心理不平衡」。

吳永嘉：廠商會理解選委減一席安排

至於昨日播出的另一集，嘉賓則是代表廠商會的工業界（二）立法會議員吳永嘉。由於選舉改制後，選委會第一界別新增了中小企業界，原設18席的工業界（第二）將減少1席。吳永嘉表示，廠商會認為完善香港選舉制度有其必要性，亦理解相關安排。

他續指，過往立法會被視為反對派的政治表演舞台，做實事的機會不多，隨着中央出手完善選舉制度，立法會將回復理性，希望日後能多討論民生議題。林鄭回應說，很高興過去半年立法會恢復理性，批撥款的速度很快，工程亦進展得很好。