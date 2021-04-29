選舉改制｜薜永恒晤大灣區院士聯盟　聯盟負責提交15張科創界提名

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-29 13:13

創新及科技局局長薛永恒今日（29日）與粵港澳大灣區院士聯盟發起人會面，包括香港科技大學副校長葉玉如、香港大學榮休教授陳清泉、理工大學校長滕錦光、中文大學新亞書院前院長黃乃正及珠海學院校長李焯芬。 選舉改制後，今年4月成立的院士聯盟在選舉委員會選舉有重要角色，薜永恒指，新增的科技創新界中，有15個席位由中國科學院或中國工程院香港院士協商提名產生，提名表格由院士聯盟提交。

創新及科技局局長薛永恒（右三）今日（四月二十九日）與粵港澳大灣區院士聯盟發起人會面，分別是葉玉如教授（右二）、陳清泉教授（左三）、滕錦光教授（右一）、任詠華教授（左一）和李焯芬教授（左二）。

薛永恒稱，院士聯盟任重道遠，以國家級科學家構建一個強大平台，藉着自身在科研領域及香港國際化的優勢，促進跨學科交流合作，同時推動科技教育和科學普及活動，支撐粵港澳創科協同發展，大大有利於香港以至大灣區建設國際科技創新中心的工作，貢獻國家科技發展。

薛永恒感謝院士聯盟為是次選舉改制出力，以科技建設力量助力香港重回正軌重拾動力。在選舉委員會的組成方面，新增的科技創新界中有15個席位在中國科學院或中國工程院香港院士協商提名產生，提名表格由院士聯盟提交。

創新及科技局局長薛永恒（右二）今日（四月二十九日）聯同創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻（右三）和創新及科技局副局長鍾偉强（右一）與粵港澳大灣區院士聯盟發起人會面，期望能透過院士聯盟的力量，為香港以至粵港澳大灣區科技發展提供真知灼見。