西方國家批評選舉改制　梁振英：道理在我們這邊　香港非主權國家

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-01 18:35

中央出手修改香港選舉制度，引來多個西方國家批評。全國政協副主席、前特首梁振英接受新華社《瞭望》新聞周刊專訪時表示，要向國際社會說清楚：「道理都在我們這邊」，強調香港回歸不是作為一個主權國家，而是高度自治的特別行政區，「把香港變成一個政治實體，把中央撇在一邊，這是不能允許的。」 梁振英續指，對香港政治穩定後的發展充滿信心，認為香港對於國家發展、民族復興可以貢獻很大力量，包括運用香港自身優勢發展國際航運中心、提供船舶的註冊登記、買賣等法律服務。

梁振英指出，香港的核心是回歸而不是獨立，「一國兩制」、「港人治港」及「高度自治」來自中央授權，而非香港本地。他說，不管是協商、選舉委員會選舉產生或是普選產生的行政長官候選人，都必須得到中央人民政府任命，「香港反對派近年來的做法就是要把香港變成一個政治實體，把中央撇在一邊，這是不能允許的。」

他說，香港過去的選舉制度，沒有考慮到在社會上有一些不愛國分子會利用選舉制度漏洞進入管治班子，然後做出一些不利於國家、不利於香港的行為，強調任何選舉制度必須服從一個國家的原則，不能造成任何威脅到「一國」和衝擊「一國」底線的選舉結果。

他稱，任何一個地方，包括香港的選舉制度，都必須是為國家的利益服務，從當前來說，完善香港選舉制度就是要確保「愛國者治港」，確保選出來的行政長官、立法會議員都必須是愛國者。

梁振英：對香港政治穩定後的前景充滿信心

梁振英表示，在「一國兩制」安排下，香港對於國家發展、民族復興可以貢獻很大力量，例如國家「十四五」規劃綱要也明確提出支持香港鞏固與提升國際金融、航運、貿易中心地位。

他續指，香港發展國際航運中心不僅是建設機場、碼頭，而是要發展國際航運高端服務中心，稱香港作為金融中心，國際資本很充裕，借貸成本比較低，可以為國家的飛機生產商、航空公司提供金融服務。

梁舉例指，在港口服務方面，以船舶噸數計中國在全世界排名第四，香港可運用自身優勢發展船舶註冊登記、買賣、租賃、保險、融資等活動所需要的法律服務。

他表示，對香港政治穩定後的發展充滿信心，只要秉持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅守「愛國者治港」，根據基本法好好全面落實「一國兩制」，香港可以在各個方面繼續為國家的進一步發展貢獻力量，助力中華民族的偉大復興。