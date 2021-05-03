雙向通關無期　田北辰指不清零難有條件：若省市爆疫官員要下台

撰文： 林嘉淇 最後更新日期： 2021-05-03 11:02

政府近日宣布基於疫情緩和，將以「疫苗氣泡」為基礎有條件放寬社交距離措施，以及擴展「回港易」到其他內地省市；政府亦計劃在本月中推出「來港易」計劃，讓香港居民以外在內地的人士，無須14日強制檢疫來港。政界關注到，粵港兩地何時能夠進一步恢復人員往來，豁免兩地檢疫，實行「雙向通關」。 實政圓桌立法會議員田北辰今日（5月3日）早上於港台節目提到，內地省市由於中央管制極嚴，一旦爆發疫情官員隨時烏紗不保，因此即使中央在大方向上願意放寬，各省市都會有自身考量，可能出現「大門開、小門不開」的情況。他指要和廣東省政府談通關，香港一定要長時間本地個案「清零」才有條件，但現時「外防輸入」方面仍未做到滴水不漏，在社區留有尾巴。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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嘆本地疫情反覆 總有漏網之魚走入社區

田北辰指，有一些檢疫上的限制，中央政府也不是百分百「話到事」，因為中央對省市的書記都有各自要求，一旦有病毒走入社區，官員隨時要下台問責，因此內地省市政府對於防疫安排上一定「從嚴不從寬」。據他了解，內地與香港談通關先決條件不是疫苗接種率，而是14天本地「清零」，但現時香港最多只是做到連續兩、三天。本地「清零」有一定成果後，打兩劑疫苗就可作為「雙重保險」，有更多條件談通關。

不過田北辰認為，現時香港本地疫情反反覆覆，與輸入個案堵截問題有關，他特別提到在機場關口方面，即使現時由外地到港需要21天檢疫，最後都有漏網之魚走入社區。他指，過往有部分機構檢測工作「有啲乸西（馬虎）」，導致出現漏洞，因此認為需要在這21天之中，讓3個不同的機構，每個為檢疫人士做兩次檢測，合共做6次，減低出錯機會；衞生署亦需向檢測機構提供更多培訓，發出相關證書，確保檢測人員有足夠的訓練。

田北辰慨嘆，檢疫和檢測安排要是這樣繼續出現漏洞，「玩下手捱多一年（疫情）都唔奇」，就像新加坡般，一和香港談好旅遊氣泡，轉過頭來「又幾十單」，大家都不知所措。他指，香港應該嚴防輸入，與內地、澳門成一體系，只要有條件與就近的廣東省談好通關，相信其他省市也會跟隨。