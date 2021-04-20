新冠肺炎｜雙向通關未有時間表　林鄭：接種疫苗可實現便捷跨境

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-20 16:25

特首林鄭月娥正在海南出席博鰲亞洲論壇，她接受鳳凰衛視專訪時表示，香港現在比任何時候有信心控制新冠肺炎疫情。至於何時香港能與內地雙向通關，林鄭稱仍未能給出時間表，但她強調「打疫苗會讓這種跨境便利可以發生」。

林鄭月娥接受鳳凰衛視專訪時表示，接種疫苗可實現便捷跨境。（鳳凰衛視截圖）

林鄭：有能力讓疫情不再大規模爆發

林鄭月娥表示，香港應對新冠疫情在病毒檢測、個案追蹤、隔離檢疫、治療康復等幾個主要環節的能力都大幅提升，包括特設的檢疫中心、6000個可供隔離使用的單位、負壓病房資源，更有信心和能力防止疫情爆發。她說：「我們現在比過去任何一個時候都有信心，比如說病毒檢測，去年一開始的時候，一天三千個檢測都搞不定，現在一般一天可以做十萬個。」

林鄭承認，不可以百分之百保證未來不會有社區的感染，或者小規模的爆發，但應該會更有能力，讓這些個別的社區感染，或者小規模的爆發，不會變為一個大規模的爆發。

香港內地雙向通關未有時間表

香港疫情持續反覆不定，外界關注香港與內地何時可通關。林鄭表示，雙向通關未有時間表，但已經取得一些突破，例如完成新冠疫苗全程接種14天以上的跨境貨車司機，無需再每日入境核酸檢測。

業界一直促請政府釐清通關的具體條件，林鄭受訪時說：「就說明給市民聽，接種疫苗是有好處的，打疫苗會讓這種跨境便利可以發生。如果你不打疫苗，我們更加想不到，有什麼方法能讓兩地的人員往來恢復。」她表示，香港同內地的關係緊密，一定會繼續努力嚴控疫情。同時還會設計方案，「用好我們的病毒檢測能力，用好我們的疫苗接種，希望起碼可以設計到，也落實到部分的通關安排。」

開放內地居民赴港 爭取下月實現

林鄭月娥又提到，目前和外國低風險地區例如新加坡已經在研討開放旅客免檢疫互通機制，如果不是碰到第四波疫情現在已經開放。她表示，預計很快可以實現對內地居民赴港的單方面開放，爭取在5月份能夠實現，這當中也包括長期在內地工作的外籍人士，但因為口岸承載能力有限，會設置配額。

大灣區有助香港經濟復原

林鄭受訪時還提到，粵港澳大灣區沒有太受到疫情的阻礙，24個項目現在八九成都有落實。今年內將會落實的項目包括「港車北上」，即香港私家車不需要兩地牌，可以經過港珠澳大橋進入大灣區。此外，深港兩地科技園區也達成新的合作。

林鄭認為，大灣區合作也會有助香港經濟復原。「香港經濟不單單受到疫情影響，我會形容是多重打擊，粵港澳大灣區發展潛力那麼強，它可以吸納更加多的香港專業服務，一定會令我們經濟復原的速度會快一些，所以接下來大灣區可以給香港注入新的動力。」

她還提到，目前促進香港青年到內地工作的粵港澳大灣區千人就業計劃，從今年一月份起推出的2000個名額現在已經全部額滿。