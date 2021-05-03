入境處反擊審計署　帳委會暫不公開聆訊　謝偉俊：兩部門自行處理

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-03 13:43

最新一份審計報告批評入境處調查假結婚個案進度，入境處早前罕有發聲明反擊，稱對於一些不懂刑事調查的人，胡亂批評執法部門的個案處理手法，引起爭議。立法會政府帳目委員會今日（3日）討論審計報告，主席石禮謙表示，暫不會就審計報告書召開公開聆訊，包括入境處調查假結婚的章節。 委員會副主席謝偉俊表示，若兩個政府部門之間對對方有不滿之處，在公開聆訊時發表，總比隔空發聲明更好，但強調部門之間問題應自行處理。

石禮謙在會後見記者時指，委員會從衡工量值、良好管治及對社會影響3項因素，考慮是否召開公開聆訊，認為今次報告提及的情況較平常，從衡工量值角度而言影響不大，但從良好管治角度，則有需要更正之處。

石禮謙指，委員會將向有關部門提出書面查詢，視乎部門回應後，決定下一步行動。他重申，政府有相關指引列明帳委會公開聆訊前，政府部門應避免公開評論審計結果。

謝偉俊則指，他早前接受訪問時曾指，兩個部門之間如果對對方有不滿之處，在公開聆訊時發表，總比隔空發聲明作出指控好。至於帳委會今日安排，他解釋，帳委會近年習慣在決定是否聆訊之前，先向部門書面提出補充問題，再視回應決定是否有需要召開聆訊，今次亦是沿用此做法。

他又指，今次審計報告當中的7個章節都未有特別需要召開會議的情況，故會先看有關部門如何回覆，才決定是否需要聆訊。