入境處駁審計報告　石禮謙稱處方不應多言　梁家傑質疑刻意矮化

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-29 17:49

審計署在新一份《審計報告》中，批評入境處處理假結婚個案不力，有個案追查逾6年至疑犯去世，建議處方加快處理積壓假結婚個案。不過，入境處昨晚深夜罕有發稿反駁，指入境處一向不遺餘力打擊涉及假結婚的罪行，對於「一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法」，嚴重破壞入境處專業形象深表遺憾。 立法會政府帳目委員會主席石禮謙向《香港01》表示，今次事件兩個部門有如「空中交戰」，故形容事件並不簡單，強調要交由審計署及入境處處理，但指入境處不應在報告內表示接受意見後再多言，認為現時已令帳委會未的聆訊變得惡劣。委員會副主席謝偉俊相信委員會很大機會就入境處的部分舉行公開聆訊。 曾任帳委會副主席的前立法會議員梁繼昌表示，今次事件與以往整個既有的程序（protocol）不符，預料之後兩個部門在帳委會舉行聆訊之前，應不會再作公開回應。他估計入境處昨晚的聲明，有機會是就傳媒的查詢或公眾意見作出回應，而處方對報告的官方回應早已載於報告之內。

石禮謙回應時強調，各個部門之間本身有協議，部門不應在帳委會的聆訊前作批評。他相信，入境處方面或者是認為工作已很辛苦、很落力，故有一定意見。不過石亦強調，審計署方面在向立法會帳委會提交報告前，已與報告批評的部門溝通，給予相關部門充足時間解釋，「已經接受，又講咁多」。



謝偉俊指，相信事件對帳委會日後的聆訊影響不大，強調帳委會將持平處理，包括聽取各方說法後再作判斷。他稱現階段不想就事件作回應，稍後帳委會將再召開閉門會議討論有關事宜。

梁家傑指，審計過程中審計署署長必定已給予入境處充分機會作出解釋，然後才作結論 。（資料圖；片／高仲明攝）

梁家傑質疑矮化審計報告 促特首回應

曾任多年帳委會委員的梁繼昌接受《香港01》查詢指，據他印象，入境處近年較少接受有關衡工量值的審計工作，估計現有首長有機會未曾在其任內經歷類似情況。他指，難以肯定入境處的聲明是否直接回應審計報告的內容。

前立法會議員、公民黨主席梁家傑在社交網站指，自己曾多年在帳委會服務，明白在審計過程中審計署署長必定已給予入境處充分機會作出解釋，然後才作結論 。他表示，對於入境處處長選擇在審計報告提交立法會後，公然以非理性方式對審計署長進行謾罵感到非常驚訝。他強調有關帳委會的工作，是《基本法》中要求行政機關向立法機關問責的最直接體現。

梁家傑質疑入境處處長今次行動不是個別事件，質疑有人有計劃矮化審計報告的憲政地位，認為特首林鄭月娥或政務司司長張建宗，應必須立即就事件作出澄清，並要求入境處處長向審計署長道歉。

審計署：局長、部門首長主管人員應避免公開反駁審計結果

審計署今日發聲明，指留意到昨日（28日）晚入境事務處發出的新聞公報，根據規定，帳委會與政府均同意在報告書提交立法會省覽，至進行公開聆訊的一段期間，雙方應盡量避免公開爭辯委員會會進一步調查的事項，不論是有關的局長、部門首長、公共機構主管或他們的屬下人員，都應避免公開反駁報告書所載的審計結果；為遵從有關規定，審計署現時不公開評論有關審計報告書的事宜。