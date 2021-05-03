利君雅不獲港台續約‎ 兩派陣營網上針鋒相對

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-04 10:28

港台早前重啟對助理節目主任利君雅的投訴調查，及至今年1月中止其公務員試用合約，利君雅被要求簽署為期120日的臨時合約。港台節目製作人員工會今日（3日）確認，利君雅不獲續約，本月底離職。 2019年反修例示威期間，利君雅曾在記者會質問特首林鄭月娥，更叫她「講人話」而聲名大噪，但亦因此成為建制派狙擊對象。利君雅不獲續約消息一出，部分建制派即在網上留言「贈興」，新民黨李梓敬稱「早知如此，何必當初」，又問網民應否「開香檳」。 身在英國的前香港眾志主席羅冠聰指，今日是由聯合國定立「世界新聞自由日」，卻接連收到政府「侵害新聞自由的消息」。

利君雅於2017年10月加入港台，任職助理節目主任，翌年起兼任時事節目《視點31》主持，其3年試用期去年10月屆滿，惟港台管埋層當時重啟調查，調查與她相關的投訴，並延長其試用期120日至今年1月30日。惟約滿之際，管方再以調查仍未完成為由，向她另開一份120日的聘用合約，同時中止其原有的公務員試用期。

相關調查與利君雅前年反修例期間在政府記者會的表現有關。她前年於「7‧21」事件翌日出席政府記者會期間，連番質問特首林鄭月娥，質疑警方不作為，事件是否「官、警、黑」合演的「大龍鳳」，更要求林鄭「講人話」。

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利君雅不獲續約消息傳出後，在網上引起不少迴響，行政會議成員、民建聯張國鈞在網上留言，嘲諷稱：「比起利君雅要離開港台，其實大家應該要關心吓呢班利君雅會唔會跟住利君雅一齊走」，意指支持利君雅的港台工會。

羅冠聰則指，今日是由聯合國定立「世界新聞自由日」，旨在提高新聞自由的意識，提醒政府尊重和保護言論自由，但在香港「接連面對政府侵害新聞自由的消息」，批評港府行徑「荒謬都不足以形容」。