消息：利君雅不獲續約本月底須離開　港台今日起刪Youtube舊節目

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-03 17:56

香港電台早前重啟對記者利君雅的投訴調查，及後在今年一月中止其公務員試用合約，利君雅被要求簽署為期120日的臨時合約，惟消息指，她已接獲港台通知不獲續約，須於本月底離職。 此外，港台今日起亦陸續在Youtube頻道刪除舊節目，最先刪除的節目是剛過1年期限的節目，包括去年4月上載的「控訴」、「我天天在家」、「搶灘」等。

消息指，港台助理節目主任利君雅已獲合會不獲繼續聘用，須於本月底離開港台。 (資料圖片)

消息指，港台助理節目主任利君雅已獲知會不獲繼續聘用，須於本月底離開港台。

利君雅2017年10月開始轉投港台，任職助理節目主任，翌年起兼任時事節目《視點31》主持，其3年試用期去年10月屆滿，惟港台管埋層當時卻「重啟調查」，重新調查與她相關的投訴，並延長其試用期120日至今年1月30日。惟約滿之期，管方再以調查仍未完成為由，向她另開一份120日的聘用合約，同時中止其原有的公務員試用期，公務員約滿酬金亦被扣起。

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相關調查與利君雅前年反修例期間在政府記者會的表現有關。她前年於「7‧21」事件翌日出席政府記者會期間，連番質問特首林鄭月娥，質疑警方不作為，直指事件是否「官、警、黑」合演的「大龍鳳」，更要求林鄭「請講人話」、正面回應其提問。

同年8月5日的記者會上，林鄭再被問及警方使用武力和政府管治的問題，惟她卻請政務司司長張建宗回答，利君雅再在席上要求她親自回答。利君雅的表現惹來「黃、藍陣營」反響，更惹來建制派批評和投訴。

前年特首林鄭月娥會見傳媒期間，利君雅連番質問對方。 （片段截圖）

另外，港台今午開始刪除YouTube的多集節目重溫，多集《鏗鏘集》昔日節目下午約4時已被下架，最先刪除的節目是剛過1年期限的節目，包括去年4月上載的「控訴」、「我天天在家」、「搶灘」等。

港台今午開始刪除YouTube的多集節目重溫，多集《鏗鏘集》昔日節目下午約4時已被下架。（資料圖片／勞顯亮攝）

香港電台機構傳訊及節目標準總監韋佩文日前已證實會刪除舊節目，強調有關安排只是與港台官方網頁的一貫做法看齊，即僅提供12個月節目重溫。

▼2020年港台《鏗鏘集》「721誰主真相」▼

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