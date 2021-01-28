一文看清利君雅事件來龍去脈　港台以記者會表現　向利重啟調查

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-28 19:39

香港電台早前先對助理節目主任利君雅重啟調查，延長其試用期，再中止她原有的公務員試用期合約，管方以調查未完成為理由，向她另開一份為期120日的聘用合約，答覆是否簽約的限期今天屆滿。港台節目製作人員工會下午在聲援行動後表示，她尚未決定是否簽新約，但晚上回覆《香港01》指，利君雅爭取到將回覆是否簽新約的死線延至本周六（30日）中午12時。 反修例運動期間，利君雅多次出席政府記者會質問政府官員，重啟的調查涉及她在政府記者會的表現。

反修例運動期間，利君雅多次出席政府記者會質問政府官員，重啟的調查涉及她在政府記者會的表現。（香港電台截圖）

利君雅2017年10月入職港台，試用期為3年，原本去年10月試用期滿。針對她在2019年7至11月期間的投訴，管方去年9月對她重啟調查，延長其試用期120日，至本月30日。工會上周表示，她原有的公務員試用期合約被中止，管方指未完成調查為由，向她另開一份120日的聘用合約，公務員約滿酬金被扣起，7天內須答覆管方是否簽約。

調查涉及她在反修例期間出席政府記者會的表現。據了解，有部分投訴是虛假指控，指利君雅質問林鄭月娥何時會死，而她無作此提問。據悉，調查要求蒐集有關利君雅的投訴，但不接納讚賞信。有報道引述消息指，事件受到「港台外的行政機關」向其施壓。

今天（28日）港台員工發起行動聲援，大部分人身穿黑衣，有人手持標語和黑色紙箱，象徵黑箱作業。(張浩維攝)

前年7月21日元朗襲擊發生後翌日，特首林鄭月娥率領政府官員和時任警務處處長盧偉聰見傳媒，利君雅曾問林鄭月娥事件是否「官、警、黑」合演的「大龍鳳」，以及昨晚能否入睡，促她「講人話」和正面回答問題。同年8月5日的記者會上，林鄭月娥被問及警方使用武力和政府管治問題，請政務司司長張建宗回答，利君雅亦在席上促她回答，不要再讓司長回應。

她其後引來批評，建制派人士組成的香港資深傳媒人員聯誼會在報章刊公開信，不點名批評有港台女記者在警方和特首記者會上態度極端無禮，要求港台撥亂反正，重歸正途。

+ 11 + 11 + 11

港台以調查未完成為理由開出臨時合約，限時7天答覆，工會早前批評管方是「花式炒利君雅」，指調查過程不透明，調查延遲與利君雅無關，是政治凌駕專業，對員工不公道。其約滿酬金被扣起是，損害員工權益。

記協亦發聲明批評港台的做法極為不公平，利君雅已完成公務員試用期，突然被要求轉為短期合約，形同解僱和「未審先判」，促港台務必盡快完成調查。記協指，港台調查包括在公開場合的採訪，有直播和錄影片段，難以理解何以歷時一年多未能完成。

記協認為，重啟調查顯然是以政治手段干預編採人事安排，政治壓力來自政黨、官方背景的媒體，以及政府官員等。記協表示關注，擔心記者提出尖銳問題而在職場上遭受打壓，最終會產生寒蟬效應。

港台節目製作人員工會前主席麥麗貞去年11月曾以個人名義去信申訴專員公署，投訴港台處理事件「一調查兩審」，為行政失當。

巴基斯坦裔的利君雅畢業於浸會大學傳理學院，主修廣播新聞，她曾任職Now、無綫電視和《明報》。