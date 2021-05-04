林鄭：強制外傭檢測不涉歧視　促勞福局重新檢視續約需否強制打針

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-04 16:17

勞工及福利局局長羅致光日前稱，由於外傭風險較高，將要求需要續約的外傭接種本港認可的新冠疫苗，言論惹來不少爭議，菲律賓外長日前亦質疑強制外傭接種疫苗涉及歧視。另外，政府於4月30日宣布，強制全港37萬名外傭，如未完成疫苗接種，必須於5月9日或之前接受檢測。 特首林鄭月娥今早（4日）出席行會前強調，所有防疫措施都是基於公共衛生及科學，因有兩宗變種病毒株來自外傭，而且家傭本身有周日聚會習慣，並會接觸幼童及長者，強調不涉任何歧視，認為強檢對外傭本身及其僱主都是一種保護。 但林鄭稱，明白強制接種疫苗與強制檢測有分別，故將要求勞工及福利局再作研究，並諮詢有關國家領事館，強調外傭續約要強制打針的措施未有定案。

林鄭要求勞福工再就強制外傭簽證時接種疫苗的措施研究，強調目前未有定案，有定案時會再作交代。（盧翊銘攝）

10多萬外傭已完成強制檢測 有信心本月9日或之前完成

羅致光早前表示，政府在發出工作簽證時，或強制來港或續約外傭須接種疫苗，他認為以注射疫苗作為工作簽證條件並非苛求，更說外傭可選擇不在香港工作，言論惹來不少爭議。林鄭回應指，明白強制檢測與強制打針有分別，亦或許有身體狀況等的理由，加上今次是政府首次提出強制疫苗接種，故她要求羅致光再研究，並要諮詢有關外傭國家在港領事館、僱主及僱員方面提出的問題，目前未有定案。



林鄭表示，因為四個變種病毒株的個案中，有兩宗都涉及外籍家庭傭工，故當局要求全港外傭須在5月9日或之前接受強制檢測，已接種疫苗者可獲豁免。而需要強制檢測的30多萬外傭中，過去的周末已做了10多萬，另外數萬人已完成疫苗接種，她有信心在本月9日或之前完成相關強制檢測工作。

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指安老院舍員工已第14輪強測

她指，所有防疫抗疫措施都是按公共衞生、科學、客觀地推行，不涉及任何歧視，無論種族、語言、社會地位都沒有分別，最大基礎是風險，以風險評估採取措施。林鄭特別強調，強檢工作於過去10多個月經常進行，數萬名安老院舍及殘疾人士院舍的工作者已接受第14輪強制檢測，強調是按工作性質、風險，不存在歧視外籍傭工。



對於有傳政府會約見公務員團體，研究強制公務員接種新冠疫苗，林鄭坦言不知道有關傳聞，亦不認同「谷針」說法，希望社會不要「事事標籤」，但承認現時接種率不高，應盡最大努力呼籲市民打針。