五四｜曾批黃之鋒求外國制裁　周柏豪登央視　唱《我和我的祖國》

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-04 19:52

今日是五四運動102周年，中央電視台上載影片，由大灣區11個城市代表合唱《我和我的祖國》，香港代表除了全國政協委員霍啟剛，還有歌手周柏豪和菊梓喬。 歌曲後有多名香港藝人訪問片段，周柏豪說希望青年人向夢想進發；祖籍江門新會的天王劉德華，則說：「為我們的家鄉江門加油！」

周栢豪：希望年輕人向夢想進發

央視日前邀請大灣區11個城市的青年，參與「大灣區‧大未來」快閃活動，合唱《我和我的祖國》。香港方面除了有青年人參與以及霍啟剛帶領獻唱之外，周柏豪和菊梓喬亦有份高歌。

全國政協委員霍啟剛指，該活動是利用歌聲連接「九加二」，11個城市在一起。周柏豪則說：「希望大家青年人都可以找到自己的目標，找到自己的夢想。向夢想出發，加油！」

除了唱歌的眾人之外，譚詠麟、陳啟泰、黃百鳴和劉德華亦有拍片。祖籍新會的劉德華，家鄉新會為江門市的一個區域，他拍片表示：「為我們的家鄉江門加油！」

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曾被內地網民指「港獨」 去年與黃之鋒割席

周柏豪在2014年曾與前香港眾志黃之鋒合照，又在2019年修例風波期間呼籲登記做選民，被內地網民質疑為「港獨」。他去年底接受「阿叻」陳百祥訪問時，與黃之鋒割席，批評對方請求外國制裁，又說要青年未必太了解內地發展而有誤解。周柏豪有份今次參與央視活動，可說是獲「認證」。

周柏豪和菊梓喬去年5月參與「香港再出發大聯盟」活動，合唱主題曲《再出發》，大聯盟由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立。

《我和我的祖國》是1985年創作的愛國歌曲，2018年由央視製作成MV，2019年央視製作同名系列節目，並由陳凱歌執導同名電影，為重點「主旋律」作品。