胡定旭稱願提名劉慧卿參選：民主黨睇得到大局　認同忠誠廢物論

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-04 18:46

立法會選舉12月舉行，選舉改制後，民主派會否參選成為焦點。全國政協常委胡定旭今天（4日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問，胡稱三歲已認識對方，明言對方是愛國者，「如果你出嚟選，我即刻簽名（提名）畀你！」 胡定旭指，民主黨「睇得到大局」，希望有多些非建制派、年青人參選立法會，令議會有更多比較「貼地」的聲音。

田飛龍提「忠誠廢物」 胡定旭：講得好中

胡定旭接受劉慧卿訪問時指，香港九成九人都是愛國者，只要不是支持「攬炒」、「港獨」和要求外國制裁中國的港人，就沒有任何問題。胡定旭指，中央在回歸初期對香港管治「好鬆」，又提到民主黨曾將香港政制推前一大步，惟佔中、反修例運動令香港「好唔掂」和「未感覺過咁亂」，中央忍無可忍下才「出手」。劉慧卿反駁，指政府和建制派拒絕聆聽民意，沒有做任何事情處理市民對政府的不滿，包括拒絕成立獨立調查委員會。

劉慧卿提到全國港澳研究會理事田飛龍「忠誠廢物論」，胡定旭不點名指田的說話有理由和「講得好中」。胡在節目後被問到何人是「忠誠廢物」，他未有正面回應，笑稱：「我自己囉！」

談及民主派應否參選，劉慧卿問胡定旭，自己是否算是「愛國者」，胡斬釘截鐵地說：「你係（愛國者）！」他讚揚劉慧卿有經驗、有遠見、「睇得遠」、「睇得到大局」，若劉「出山」參選，願意予她提名，「如果你出嚟選，我即刻簽名畀你！」又指「民主黨睇得到大局！」

若劉慧卿推薦年青人 胡定旭：願考慮提名

有記者問到，若劉慧卿向胡定旭推薦一些有意參選的民主派年青人，胡屆時會否願意提名，他稱願意考慮，只要不是「攬炒」、「港獨」，就沒有問題，「希望多啲年輕人畀到新思維政府，係時候有新嘢擺入政府，如果卿姐提名啲年青人畀我，我會考慮。」

華大基因實驗室早前疑因樣本交叉感染，導致出現約30宗「假陽性」個案，身兼華昇診斷中心董事長的胡定旭表示，實驗室已根據袁國勇的意見改善檢測設備，很快會向政府提交詳細報告。

卿姐批「肥胡」中英交雜：再講要罰錢

已接種國藥疫苗的胡定旭又呼籲市民盡快打疫苗，「香港最緊要個個打疫苗」，指注種疫苗不一定能夠避免傳染新冠肺炎，惟打疫苗後可令染疫嚴重性大大減低，可能毋須進入ICU，「喺屋企訓返兩、三日就可以好返」。



他認為全世界對上述訊息的了解不算太清晰，「全世界嘅message（打疫苗後可令染疫嚴重性減低）唔係好clear（清晰）。」劉慧卿聞言批評胡「中英夾雜」，「肥胡，你可唔可以唔好中英夾雜！」胡答道：「得！好！」劉慧卿隨後打趣說：「要罰錢！好似講粗口，每次罰100（元）。」