政圈風聲｜林卓廷辭副主席　年輕黨友無意接棒　民主黨元老出山？

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-03 18:34

47名民主派人士因參加初選被控「串謀顛覆國家政權」，部分人至今還押逾兩個月，其中民主黨林卓廷繼早前辭去區議員職務後，近日亦辭任黨副主席。民主黨料6月補選其空缺，目前似乎沒有太多黨友有意「接火棒」，但不少人均認為應由有經驗、「硬淨」的黨友接任，較為適合。 有民主黨中人表示，聽聞林卓廷希望副主席一職能交由黨內元老級人馬接任，但暫時未有確實人選，即使是他屬意的人選，對方亦不一定願意。民主黨前主席劉慧卿表明不會出山，另一前主席李永達則稱尚未考慮。

有民主黨中人分析，雖然林卓廷希望覓得元老級人馬，但不少黨內「老鴿」都有案在身，例如前主席何俊仁及楊森、司庫單仲偕、前中委蔡耀昌，都因為2019年10月1日組織未經批准集結案，有機會面臨牢獄之災，故能穩妥接任副主席的資深黨內人士，可謂寥寥可數。

餘下尚算「安全」的元老，包括在佔中九子案被判緩刑的前主席李永達，以及曾任多年主席的劉慧卿。

民主黨沙田區議員冼卓嵐指，對於再參選副主席意欲不大。（資料圖片／黃舒慧攝）

袁海文、冼卓嵐無意參選

曾參加上次副主席選舉的沙田區議員冼卓嵐表示，對於再參選意欲不大，稱上次參選本來亦無意挑戰高至副主席的層面，只是當時覺得有可貢獻之處，才會嘗試，目前再選副主席的機會不大。他認為，應由作風較為「硬淨」的人擔任新副主席，頂替林卓廷在民主黨的硬朗角色。

在民主黨擔任籌款委員會主席、深水埗區議員袁海文亦無意參選，他指目前自己正在進修，學業繁重，加上需要時間照顧家人，無法應付擔任副主席的開會時間，與他進修的上課時間亦「撞曬車」。對於新任人選，袁海文認為需要較有經驗，並且堅持理念的人較為合適。

劉慧卿表示無意參選，但強調黨內選舉開放。（資料圖片/鄭子峰攝）

劉慧卿明言無意接棒

到底誰較適合擔此重任？劉慧卿接受查詢時表明無意參選，但強調黨內的選舉開放，雖然認同有經驗的人幫忙撐住民主黨是好事，但只要是有心有力的人都可以。李永達則指，沒有聽過相關說法，目前未有考慮。

一旦李永達重出江湖，連同民主黨主席羅健熙及副主席梁翊婷，陣容將有如重組三人曾一同主持的網台節目《高達順風耳》。