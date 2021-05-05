醫管局指員工打兩針豁免定期病毒檢測　醫護：疫苗非百分百保護

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-05 10:02

醫院管理局計劃於下周一（10日）開始，要求約6.5萬名公立醫院員工，每7天做一次新冠肺炎快速抗原測試，需要打齊兩針及相隔14天或以上，才可申請豁免測試。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（5日）早上於商台節目表示，局方完全沒有和員工溝通，感覺有欠尊重，又認為接種疫苗後就可申請豁免，並無科學依據，因為現時疫苗保護力也未臻完美。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

指醫護無責任為政府宣傳 市民須考慮自身風險

馬仲儀表示，局方事前完全沒有和員工溝通，但明明這措施對員工影響很大，感覺有欠尊重。她指，如果局方真的擔心傳播風險，但打齊兩針及相隔14天後又可豁免，在科學上本身也未必站得住腳，因為全球已有許多案例指出，即使接種疫苗後，保護力也不是百分之百；對於變種病毒，疫苗保護力甚至會大幅下降。

她又指，本港暫時未曾出現明顯的醫護傳染給病人的情況，公立醫院醫護人員平日的保護措施也已做得很完善，反問如此做法是否有大意義，可能有資源錯配問題；局方有個別部門的措施，看來亦不太相信員工，例如有主管要求員工每周自行檢測後，須用手機拍照、保留照片6個月，並將檢驗棒包好拿回醫院。

被問到政府和局方有沒有「谷針」的目的，馬仲儀表示不會評論，但認為醫護人員眼見疫苗有潛在的副作用問題，也會有自身的疑慮，所以醫護的身份不代表一定要接種疫苗，認為社會不應「道德綁架」醫護，醫護人員也沒有責任為政府宣傳。她又以近日有人建議邀當紅歌手姜濤宣傳打針為例，指醫護是否接種與市民的接種意欲沒有必然關係：「難道姜濤去打，大家又會跟著打？大家喜歡姜濤之餘，都會想想自己的情況。」