傳研究強制公務員接種新冠疫苗　團體指政府無討論：不必強制推行

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-04 22:16

近日有傳政府會約見公務員團體，研究強制公務員接種新冠疫苗。特首林鄭月娥今（4日）出席行政會議前表示，不知道有關傳聞，亦不認同「谷針」說法，希望社會不要「事事標籤」。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，今日曾與局方溝通，對方對會否強制公務員接種疫苗不置可否，「未有承認，又未有否認」，僅表示暫無進一步消息透露。他認為，政府只要做好解說工作，便足以鼓勵公務員打針，毋須強制推行。 高級公務員協會主席李方冲表示，政府沒有與他們商討有關強制公務員接種疫苗的事宜，稱各人有不同需要，估計政府較難強制公務員接種。

梁籌庭稱市民憂慮副作用 促政府多解說

梁籌庭指，作為公務員不反對接種疫苗，但認為無必要強制公務員接種疫苗，只要政府加強宣傳工作，「唔強制都去打」。他說，現時令市民最感憂慮的是疫苗副作用問題，每當出現疑似疫苗副作用個案時，政府也表示與疫苗無關，令人感覺政府透明度不足，對接種疫苗卻步，促政府多向市民解說。

他希望，若政府最終要強制公務員接種疫苗，也要考慮到患有長期病患、有「三高」問題等公務員的情況。

李方冲表示，政府未有與他們商討過強制接種疫苗的問題，他認為較難推行，因各人有不同實際需要，目前未看到有需要強制要求公務員接種。他指，公務員也應與其他市民一樣，按科學做法，由醫生判斷可否打針。

聶德權曾稱公務員有義務主動接種疫苗

公務員事務局局長聶德權上周向公務員發信，指公務員有義務主動接種疫苗，除非身體狀況不允許，他希望公務員盡快接種，避免在工作中感染或傳播疫病，協力消減疫情死灰復燃的風險。聶德權早前亦表示，將會於政府總部設立小型疫苗接種中心，為政總員工接種疫苗。