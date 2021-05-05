政府擬研接種疫苗後縮短隔離期　梁子超批無科學根據　憂成漏洞

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-05 10:50

政府近日推出「疫苗氣泡」措施，以增升疫苗接種率，特首林鄭月娥昨日（4日）稱，會研究縮短完成接種人士的隔離日數。呼吸系統科專科醫生梁子超今早（5日）於港台節目表示，縮短隔離日數的安排並無科學根據，疫苗不能縮短病毒的潛伏期，尤其疫苗應對變種病毒的資料較少，直言對縮短隔離的說法有「好大問號」，並批評為揠苗助長，一旦有走漏個案，可能令更多市民要接受21日隔離。 另外，陸續有變種病毒流入社區，他認為應向入境人士檢測抗體，並酒店檢疫期間，於第三日增加一次檢測，以盡早發現患者。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

梁子超於港台節目《千禧年代》表示，現時社會面對變種病毒威脅，政府又希望盡快清零，不能讓任何相關個案走漏。對於政府擬研究讓完成接種的人士，可縮短隔離日數，他直言相關說法缺科學根據，現時21日隔離期都有走漏，強調疫苗與長潛伏期無關，尤其現時疫苗對變種病毒的資料少。

他續稱，雖然其他國家或有縮短隔離期的安排，但例如美國等地本身就未有打算清零，大家面對的環境不同。他又形容，縮短隔離安排屬揠苗助長，或令情況更危險，一旦有走漏，可能更多市民需要接受21日隔離。

對於政府擬研究讓完成接種的人士，可縮短隔離日數，梁子超直言相關說法缺科學根據（資料圖片）

問到近日出現的變種病毒個案，梁子超表示，荃威花園菲傭及尖沙咀印度裔家庭主婦個案，均驗出病毒抗體，而且病毒量低，確診前又反覆檢測多次，相信是復陽病例，而非採樣出現問題，亦非重新感染，對社區威脅未必大。

不過另外兩名初步確診的外傭，由於二人是朋友，梁子超相信是活性傳播，認為極之危險。他建議，除了向入境人士檢測抗體，亦應在酒店檢疫期間的第三日，加設檢測，盡早發現個案，並將之移離酒店。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

政府之前曾計劃外傭延續簽證時，需接種新冠疫苗，不過特首林鄭月娥改口稱會重新檢視。食物及衛生局前政治助理陳凱欣質疑，要求外傭強制打針的安排不合理，反問政府假如其他行業出現個案，又是否需全行打針。她續稱，現時疫苗只是緊急使用，即使有助抗疫，但強制接種始終並不合理。她又批評，如政策未考慮清楚，政府就不應胡亂宣布「試水溫」，已非首次有相關情況出現，形容此舉最終只會「幫倒忙」。