游蕙禎與本土派林肇彥成婚　讚男友是靈魂伴侶｜多圖．政壇諸事町

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-05 12:10

因宣誓風波被褫奪立法會議員資格的游蕙禎，與拍拖多年的男友林肇彥（Matthew）快將「拉埋天窗」，據指二人於上月底已到婚姻註冊處入紙註冊。二人密運數年感情穩定，即使游蕙禎4年前因闖入立法會會議室案被囚四周，二人亦不離不棄，游蕙禎曾形容男友是其「靈魂伴侶」。

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男友曾任「星火同盟」發言人

據悉，即將30歲的游蕙禎於2017年與林肇彥相戀，游較對方年長一歲，林肇彥當時仍是恒管新傳四年級生。林肇彥過往是本土圈活躍份子，2016年曾為梁天琦助選，亦於本民前網台「Channel I」主持節目《解毒香港》，曾出任「星火同盟」的發言人。



二人戀情於2018年曝光，林肇彥當時為恒管新傳系四年級學生及恒管本土學社成員，被傳媒偷拍到二人密運相後，游蕙禎隨即在Facebook上載合相「耍花槍」，笑言：「大家關注下佢嘅過重問題。」

2018年，游蕙禎在Facebook上傳二人合相。（游蕙禎Facebook）

淡出政圈轉賣古董相機

游蕙禎接受傳媒訪問時曾形容對方是「靈魂伴侶」，為她帶來很多啟發。游蕙禎自2015年參政起，走過高山低谷，2015年出戰區選硬撼梁美芬惜敗；翌年出選立法會九龍西直選，惟因宣誓風波被DQ，其後更因闖入立法會會議室被囚四周。

淡出政圈的游蕙禎涉足不同範疇，包括擔任KOL、售賣古董相機，19年曾與羅莽等合演舞台劇《夜谷賓館營業中》。

游蕙禎攜男友與毛孟靜共晉晚餐。（毛孟靜facebook）