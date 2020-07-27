政治風雲失教席　邵家臻非首個　其中一人更曾教過游蕙禎

因佔中九子案被判囚的浸會大學社會工作系講師、社福界立法會議員邵家臻，今天（27日）正式接獲浸大通知，不會與他續約，邵家臻批評校方打壓學術自由、思想自由，將向校方上訴。 翻查紀錄，自從雨傘運動爆發至今，民主派人士被大學拒絕續約早有先例，邵家臻並非第一人，似乎亦不會是最後一人，可見政治風雲席捲全城，高教界更處風眼之內。

因佔中九子案被判囚的浸會大學社會工作系講師、社福界立法會議員邵家臻，今天（27日）正式接獲浸大通知，不會與他續約。（李澤彤攝／資料圖片）

邵家臻不獲大學續約前，已至少有兩名政界中人有同樣境遇，包括熱血公民鄭松泰、曾任教游蕙禎的「國師」陳云根。

陳云根曾被鄭國漢發警告信



原名陳云根的陳雲本身擔任嶺南大學中文系助理教授陳雲，他在大學工作期間，推出《中文解毒》系列的書籍，並推出著作《香港城邦論》，引起社會極大回響，亦因此容納了不少支持者，他在嶺大教學期間，前青年新政立法會議員、嶺大中文系畢業的游蕙禎亦是陳雲的學生。

2016年4月14日，陳雲在Facebook發文，稱嶺南大學正式拒絕與他續約，將結束嶺南大學的七年教學生涯，他自言自己是「佔領行動之後的第一個學界受害人」，又認為校方是報復他支持「佔旺行動」。陳雲被拒續約實早有先兆，陳雲曾於15年被嶺大校長鄭國漢發警告信，批評他的言行不符學者身分，影響嶺大校譽。

鄭松泰2018年初接理大通知不續約

16年與陳云根組成「熱普城」聯盟出戰換屆選舉、及後當選的熱血公民鄭松泰，則是因政治原因而失去教席的第二人。本身擔任理工大學應用社會科學系專任導師的鄭松泰，因被控在2016年10月19日於立法會會議廳內倒插建制派議員座位放置的中國國旗及香港區旗裝飾品，被控公開及故意以玷污的方式侮辱國旗及區旗，被法庭裁定罪成立。

鄭松泰在2018年1月收到校方通知，理大將不會與他續約，理由是他的行為與大學提供優質教育和擁抱國際化的形象不符。鄭松泰當時稱，自己是繼陳雲後第二名被政治迫害的學者

鄭松泰在2018年1年收到校方通知，理大將不會與他續約，理由是他的行為與大學提供優質教育和擁抱國際化的形象不符。（梁鵬威攝／資料圖片）

陳健民提早退休 戴耀廷教席明或揭盅

因佔中九子案入獄的邵家臻成為近年失去教席的第三名政界中人，邵因法例規定而無法角逐連任，他今天更正式收到香港浸會大學電郵通知，指新學年不會再作續約，現合約至今年8月31日為止，可謂雙重打擊。邵家臻指出，他於在浸會大學的評核一直獲取系主任給予「Excellent」級別，代表其教學表現一直得到學生和同事肯定，他斥校方在漠視教學表現的情況下不再續約，明顯是政治清算。

無巧不成話，港大法律學院副教授、佔中三子之一戴耀廷在港大的教席命運，有可能於明日揭盅。戴耀廷因佔中案被判囚16個月，其後獲准保釋等候上訴。據了解，教務委員會最終認為戴涉及的佔中案影響大學聲譽，構成行為不當（misconduct）的指控成立，但並不構成解僱理由。港大校委會明天（28日）將召開會議討論及預料會作出最終決定，戴耀廷面臨失去教席的危機。

佔中三子之一、本身是中大社會科學系副教授的陳健民因佔中案被判入獄16個月，他選擇在去年1月1日提早退休。前年十二月，陳健民在中大上的最後一節課，吸引大批學者和前學生旁聽，成為一時佳話。



港大法律學院副教授、佔中三子戴耀廷即將面臨失去教席的危機。（梁鵬威攝／資料圖片）

2016年4月14日，陳雲在Facebook發文，稱嶺南大學正式拒絕與他續約，將結束嶺南大學的七年教學生涯。（資料圖片）