牛年新年｜政界年三十齊收爐　葉劉唐裝VS游蕙禎漢服Look有睇頭

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-11 18:57

今日（11日）是年三十，各位打工一族最期待就是收爐，而一眾政界人物亦趁着節日可以忙裡偷閒。早前就其「特首協商論」頻頻對外開火的全國政協副主席、前特首梁振英，亦很有閒情地在家自己浸水仙，稱水仙配合得不錯，在年三十花團錦簇，又祝香港除疫迎新，「Happy Niu（牛） Year」。 因應新冠疫情，市民於這個農曆新年可能只可以留家抗疫，而部分政界人士就換上唐裝，在facebook隔着螢幕向市民送上祝福。

新民黨李梓敬就聯同立法會議員何君堯，以及一眾「藍營KOL」拍攝賀年短片，預祝市民新年進步，身體健康，牛年大吉大利。何君堯在片中就提醒市民，疫情期間要注意個人衞生，搞好防疫，而且要盡早接種疫苗，增強身體保護能力。

至於總辭的民主派立法會議員有何搞作呢？民主黨的林卓廷就約了老友鬼鬼的會計界梁繼昌聚餐，並祝願對方及其他同路人一生平安，香港公義常存。而本身亦是北區區議員的林卓廷、南區區議員袁嘉蔚、油尖旺區議會副主席余德寶等亦貼出收爐啟事，趁年三十放大假。余德寶更分享了今年第一張、亦是最後一張的手寫揮春，祝願大家牛年在亂流下平平安安，一手字看起來亦頗為工整。

新年少不免要換上傳統服飾應節，已淡出政壇的前青年新政立法會議員游蕙禎就派福利，分享了自己穿上漢服的照片，同大家拜個早年，網民亦大讚她「仙氣」十足！新民黨主席葉劉淑儀則換上唐裝，配上大紅色的口罩，非常喜慶，有網民笑稱其打扮貌似英雄電影中的女俠。

不過亦有人因公務未能收爐，日前屯門區議員巫堃泰所住的黃金海岸二期第9座被封區，很多工作被迫押後，今日就要趕到三聖邨邨口派發賀年物品，以及到滿漁樓派發口罩。他又表示，農曆年假期是自己的「清Case」時間，大欖涌綜合發展區收地安排、小欖海水化淡廠規劃等事項的規劃、行政及法律問題均要跟進，認真忙碌。