35+初選案｜懲教拒批胡志偉奔喪　家屬嘆難接受　胡拒Zoom安排

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-05 15:14

現因民主派35+初選案被還柙的民主黨前主席胡志偉，其父親上月中離世，早前他向懲教署申請外出奔喪，惟懲教署考慮保安因素後，拒批有關申請，稱可透過視像方式安排，安排胡志偉參與喪禮。 有民主黨中人向《香港01》透露，胡志偉一直願意接受和配合懲教署的任何安排，包括外出期間穿囚衣、鎖上手銬、僅在喪禮現場逗留五分鐘、逗留期間「清場」等，惟懲教署仍拒批，直言做法冷血和不近人情。該黨員指，家屬經初步考慮後，認為在喪體安排攝影機等做法難以接受，待胡志偉太太早上探望胡後，會就是否接受ZOOM參與葬體作最終決定。 民主黨前主席何俊仁表示，胡志偉本人對Zoom安排知情，並拒絕有關建議，不希望有警員、記者等到喪禮現場，只希望安靜地完成喪禮。他相信，胡志偉本身最希望見到家父最後一面，質疑當局安排不人道，因胡只是希望到喪禮作簡短拜祭，惟不獲安排亦只能接受。

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據悉懲教提出派員到喪禮拍攝

懲教署今天（5日）早上發聲明稱，署方近日亦留意到喪禮的日期、時間及地點較早時被社交媒體廣泛報道，網上亦有人號召喪禮當日到場支持，經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士的安全，署方決定不批准有關胡志偉的申請。

有一直協助胡志偉的黨友指，胡志偉家人及民主黨就申請外出一事，一直低調處理，胡亦願意接受和配合懲教署的任何安排，包括外出期間穿囚衣、鎖上手銬、僅在喪禮現場逗留五分鐘、逗留期間「清場」等，只望懲教署批出許可，讓胡可見父親最後一面。

該黨友直言懲教做法冷血和不近人情，據初步了解，懲教署提出透過Zoom視像方式讓胡志偉參與喪禮數分鐘，由懲教人員在喪禮安裝攝影機，家屬初步認為做法難以接受。該黨友指，據悉懲教署擬拍攝著胡志偉父親的遺體數分鐘，可讓胡瞻仰遺容，該人直言：「咁樣做法，喺入面嘅人（志偉）咪更加傷心？睇又唔係，唔睇又唔係。」

邵家臻批評，懲教署做法不近人情，與署方聲稱的「人性化管理」原則相違背。（張浩維攝）

邵家臻批不近人情：黃藍是顏色，生死是人命



曾在入獄期間申請出外出席立法會會議、最終申請被拒的邵家臻接受《香港01》查詢時批評，懲教署做法不近人情，與署方聲稱的「人性化管理」原則相違背，直言「老竇唔會死兩次，白事大過紅事，更大仇口都唔會咁搞啦！」

邵家臻認為，懲教拒批申請並非基於行政理由、安全理由或其他技術性問題，而是基於政治原因，「要畀大家聽，異見者死老竇，佢哋都只係異見者、只係敵人」。邵家臻說，「黃藍是顏色，生死是人命」，批評懲教署做法不得民心，「我諗就算係藍絲都唔會覺得要做到咁」，又指在囚者透過以視像方式參與喪禮，只會更加難受，形容「成件事好荒謬」。

邵家臻指，根據懲教署的程序，若署方容許在囚者外出，在囚者須接受既定要求，進出監獄須一絲不掛安檢、只可在現場逗留十分鐘、穿囚衣、鎖手銬等，認為懲教相關規定和程序已行之有效、行之經年，已足以防止囚犯逃走。

2013年，在赤柱監獄服刑的陳振聰申請外出為母親奔喪，署方拒批申請。(資料圖片)

過往曾有不少在囚人士申請外出許可，其中1998年因被控偽造文件罪名成立、被判入獄1年的詹培忠申請「提犯令」，希望返回立法會開會，就其譴責動議辯解，當時申請獲批惟署方要求詹進入會議廳前都須鎖上手銬，最終詹培忠拒絕。



2013年，在赤柱監獄服刑的陳振聰申請外出為母親奔喪，署方拒批申請。另根據資料，殺人犯楊鏌耶於1997年獲懲教署批准，出席因車禍罹難父母葬禮。