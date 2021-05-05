教育局接獲25宗警員子女校園欺凌案　當中9宗涉教師欺凌學生

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-05 16:19

保安局表示，截至今年3月底，教育局接獲25宗涉及警員子女於學校受欺凌的投訴或求助個案，當中9宗個案涉及教師懷疑作出欺凌學生的行為。另外，醫管局則接獲43宗警方轉介的投訴個案，涉及員工態度、運作安排或溝通等。 保安局回覆立法會書面質詢時指，經調查後確立的投訴，教育局已採取跟進行動，學校亦對涉事教師及學生採取紀律行動。保安局強調，絕不接受欺凌警員子女或不公平對待警務人員。 教育局表示，將以嚴肅態度跟進每宗個案，並根據屬實個案的嚴重程度，向有關教師發出勸喻信、警告信或譴責信，甚至考慮依據《教育條例》取消有關教師的註冊。

保安局回覆指，25宗涉及警員子女受校園欺凌的投訴個案中，有16宗個案涉及學生言論或相處不協調，有9宗涉及教師懷疑作出欺凌學生的行為。當局指，針對學生之間的欺凌事件，學校須即時制止不當行為，再評估涉事學生的情況，提供適切協助，亦會按需要安排輔導人員協助被欺凌者，或進一步尋求社工、心理學家等專業人員的支援和調解。

另外，醫管局亦接獲警方轉介43宗投訴個案，涉及員工態度、溝通或運作安排等，醫管局已完成42宗個案調查，並已提醒員工須注意專業態度，及與病人或公眾人士的溝通，就個別違反紀律的個案，醫管局已按既定人事程序處理。