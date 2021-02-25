教育局：處理25宗涉警員子女報稱遭欺凌案　調查後僅3宗成立

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-25 17:28

立法會教育事務委員會特別會議今日（25日）舉行特別會議，討論有關預防及處理校園欺凌的政策和支援策略。教育局副局長蔡若蓮回應議員提問時透露，局方收到6宗與社會事件相關的轉校申請，最終有兩人轉校，四人經調解後留在原校繼續學業。 此外，截至今年1月15日，教育局收到23宗由警方轉介的警員子女疑遭校園欺凌個案，另有2宗是教育局直接收到投訴，經調查後25宗個案中只有3宗成立。

教育局副局長蔡若蓮。（資料圖片／梁鵬威攝）

教育局副局長蔡若蓮強調，教育局一直對欺凌採取零容忍態度，社會事件（即2019年反修例事件相關）以外的校園欺凌事件，一般是「學生頑皮，甚少蓄意傷害他人」，故教育局認為應從教育入手，加強核心價值教育，提升同學同理心及守法。

以跨部門協作機制 警員可直接向教育局反映問題個案

她形容社會事件期間屬特殊情況，有警察子女的資料被公開，強調教育局與學校有嚴肅跟進每個個案，包括設成立跨部門協作機制，讓警員反映問題個案，教局再作處理，強調已因警察子女在校面對壓力及困擾做了「功夫」。

25警察子女稱遭欺凌、3宗成立

截至今年1月15日，教育局收到23宗由警方轉介的警員子女疑遭校園欺凌個案，另有2宗是教育局直接收到。經調查後只有3宗成立。

至於傳媒報道的校園欺凌事件共有13宗（當中2019/19年3宗、2019/20年8宗、2020/21年共2宗）。蔡若蓮說，教育局經調查後，部份與實際情況有出入，部份是數年前發生，另有一些屬實個案，但涉事學校已認真處理（包括報警），而涉事學生已得到適當輔導、懲處。

教育局副局長蔡若蓮表示，截至今年1月15日，教育局收到23宗由警方轉介的警員子女疑遭校園欺凌個案，另有2宗是教育局直接收到，經調查後只有3宗成立。（資料圖片／梁鵬威攝）

整體共6人因社會事件申請轉校 最終2人轉學



而整體因社會事件相關的轉校申請方面，2020年6月至今，教育局接到約6宗，當中2人轉校，4人經調解後留在原校繼續學業。她重申「老師言行對學生影響非常深遠」，不因任何個人政治立場而影響專業。而轉校學生需重新適應環境及課程，並非好的解決方法。

蔡若蓮：師德比教學技巧重要

蔡若蓮又說，教育局有委託舉辦大專界為老師提供專業培訓，提高老師對欺凌事件的敏感度，她重申老師屬學生模範，社會對老師品德有期望，而不論是職前培訓、在職考核，又或投訴跟進調查，均證教育局重視老師操守，強調「師德比教學技巧更重要」。

教育局副局長蔡若蓮說，教育局重視老師操守，「師德比教學技巧更重要」。（資料圖片）

議員倡設政見校園欺凌投訴熱線 蔡若蓮：無實質幫助或致濫用

有立法會議員提到，有被欺凌學生「投訴無門」，亦有人建議提供局方設校園欺凌投訴熱線，供人匿名舉報。蔡若蓮回應時指，反修例風波期間曾探討成立投訴熱線，惟認為對事件沒實質幫助，甚至或因濫用而延長調查及處理的時間，而國安法實施後，未來可再探討有何更直接有效措施：「最終都要聯絡學校及分區跟進，不可能繞過學校，亦可能出現濫用情況，大家都理解反修例期間都有扭曲情況，不論是哪一邊（立場）。」

蔡若蓮：教學生守法須以身作則 安裝閉路電視須符合私隱條例

立法會議員何君堯建議在校園內安裝閉路電視，蔡若蓮回應表示，安裝閉路電視主要是為了防止罪案發生，且須在《私隱條例》及相關指引下進行，在教育局及學校教導學生守法時，自身亦須守法，否則「手段與教育專業是錯配」，直言校園欺凌等問題不會因安裝閉路電視即時消失或「一天都光晒」。

蔡若蓮多次重申，若有欺凌情況，家長應第一時間通知學校處理，若對學校已失去信任，則可直接聯絡教育局分區。至於內地生方面，她強調一直有提醒大學留意不同政見及內地生有否受欺凌。



蔡若蓮又說，會整理議員提出的反欺凌措施，再作探討。惟她認為，「教育須建基於信任學校，長遠才能做好」，局方會繼續加強《基本法》、《國安法》及價值觀教育，希望從根本解決問題。