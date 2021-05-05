泛民總辭後建制「上位」　民研調查：葉劉獲39.8分冠立法會

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-05 19:45

香港民意研究所上月中進行的調查顯示，民建聯李慧琼、新民黨葉劉淑儀、經民聯梁美芬、謝偉俊、熱血公民鄭松泰和民建聯葛珮帆為市民最熟悉的6位立法會議員。在這6人中，葉劉淑儀以39.8分成為民望最高的議員，緊隨其後的是謝偉俊和李慧琼，分別得39.5及38.6分。 值得留意的是，今次是民主派總辭後的首次調查，在過去三次調查中，最熟悉議員以泛民佔大多數，而民望最高的議員均為民主黨鄺俊宇。

香港民意研究所於上月7至9日，以電話訪問形式訪問1,003位香港居民。在未經提示下，被訪者可說出最多10名最熟悉的議員，結果首6位最多被訪者提及的議員分別是：李慧琼、葉劉淑儀、梁美芬、謝偉俊、鄭松泰和葛珮帆。

在6位最為人熟悉議員的評分調查中，排首位是葉劉淑儀，得39.8分。第二及第三名是謝偉俊和李慧琼，分別得39.5及38.6分。然後是梁美芬和鄭松泰，分別得32.9及28.3分，而葛珮帆則獲32.4分。其中，李慧琼和梁美芬的評分較上次調查分別上升6.4及7.1分，而謝偉俊的評分則創2010年首次被評分以來新低。

翻查過去調查資料，民主黨鄺俊宇是過去三次調查中民望最高的議員，每次得分均約60分，緊隨其後的均為民主派議員，如民主黨涂謹申、已退出公民黨的楊岳橋、朱凱廸等。