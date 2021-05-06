消費券︱邵家輝倡打疫苗加派三千　「之前打完都可以補返申請」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-06 10:54

政府昨日（5日）公布，累計已接種第一針新冠疫苗的人口已超過一百萬人，約佔本港16歲或以上合資格接種人口15%。自由黨立法會議員邵家輝昨日在立法會會議指出，目前接種率不太理想，建議政府為已接種疫苗人士提供額外3,000元電子消費券，提高市民接種疫苗的意欲。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，有關建議涉及較大的公共衞生問題，不適宜在這場合討論。 邵家輝今早在港台節目上表示，現時香港接種率太低，對防控疫情不利，認為再用以往的手法呼籲市民打針已不那麼有效，不如提供多一點誘因。他亦建議，早前已打針的人士，也可補回申請額外的3,000元補貼。

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指「懲罰」方式肯定被罵 不如提供多點誘因

邵家輝指出，香港實際情況是接種數目非常低，接種率幾乎在全世界屬最低，又指疫苗供港數量並非不足，惟政府也束手無策。他認為，若以「懲罰」的方法，如果不打針就抽起消費券，政府「一定畀人鬧到飛起」，倒不如在現有的5,000元之下，再加3,000元「幫補一下」，又認為政府用盡所有方法鼓勵市民打針，未必不是壞事，「當係心意咁樣囉」。他又引述澳門案例指，在5,000元消費券以外，再有3,000元「立減額」，供市民消費時拿取折扣，港府也可考慮此模式。

被問到公共衞生事宜是否適合和電子消費券掛勾，邵家輝認為，在香港當下的情況，包括前年社會事件、疫情，這些都是政府過往未面對過，舊的處理手法或未必再適合當下情況。他認為，打針是防疫的治本之法，政府再用傳統的行政手段推動接種疫苗是「最慢」的方法；如果不再正視疫情，香港快要變「孤島」，有一些經濟活動移到新加坡，到時香港後悔已來不及。

至於一些人因健康問題而不能接種疫苗，就不可能拿到額外3,000元補貼，會否不公平？邵家輝指，任何合資格香港居民都可以拿到5,000元消費券，額外的3,000元是獎賞性質，認為不存在不公平的情況。他指，如果一些人因身體狀況，醫生不建議打針，自己當然也不會建議他們強行接種，指社會上不需要人人都打針，只須約六、七成人接種，已有群體免疫效果。

邵家輝亦建議，即使是較早前已打針的人士，也可補回申請額外3,000元的消費券，「有啲人，好似我哋咁，已經打咗嘅，係咪冇得申請？如果你問我，就應該一視同仁嘅，補返畀佢哋」。不過他指就算建議獲接納，自己也不會申請這些補貼，因他同意接種疫苗是為公共衞生著想，但認為對於一般市民，總要給一點誘因。