新冠疫苗｜何君堯：過期打針要自費　邵家輝倡打疫苗派三千消費券

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-05 15:37

政府將向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士分期派發5000元電子消費券，料暑假起接受登記。民建聯主席李慧琼今（5日）在立法會提出口頭質詢，要求政府交代會否推動電子支付營辦商豁免收取消費券相關的手續費，以及會否放寬消費券的使用限制，包括容許保留期限內未使用的消費券，與其後發放的消費券一併使用。 自由黨邵家輝發言時指，目前本港新冠疫苗接種率不理想，建議政府向已接種疫苗人士提供額外3,000元電子消費券，提高市民接種疫苗的意欲。 財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府正擬定發放消費券的執行細節，會平衡不同需要。他稱，四間電子支付營辦商已同意盡量減免相關手續費，及商戶安裝和使用收款裝置的費用，亦承諾會將相關額外收益回饋消費者和商戶。

+ 20 + 20 + 20

許正宇：分期發放有期限消費券助刺激經濟

許正宇回應指，參考其他地方的經驗，在一段時間內分期發放有期限及只適用於本地商戶的消費券，能持續帶動及刺激經濟，又指電子消費券適合範圍廣泛，包括零售、餐飲及服務等方面，但不適用於繳付政府、公營機構的收費、購買金融產品，以及個人對個人轉帳等。

他稱，政府將與四間支付工具營辦商探討可行方法，防止消費券用作非本地消費用途，又指政府目前正擬定執行細節，盡量平衡不同需要，提供彈性，容許市民透過消費券作不同金額的本地消費。

許正宇說，四間電子支付營辦商已同意盡量減免商戶安裝和使用收款裝置的費用，以及處理消費券交易的手續費，申請收款碼或較簡單的裝置毋須繳付費用，營辦商亦承諾將額外收益以不同方式回饋消費者及商戶。

許正宇表示，政府正擬定發放消費券的執行細節，會平衡不同需要。（羅君豪攝）

邵家輝倡已接種疫苗人士 享額外3000元電子消費券

何君堯昨天（4日）在衞生事務委員會特別會議上表示，政府應強制市民接種新冠疫苗，若市民未有按時接種，補打疫苗須每劑付1萬元，形容市民自然會「仆緊返嚟啦」，又認為市民會因罰款「同你（政府）死過」。自由黨邵家輝今「唱反調」，認為目前香港新冠疫苗接種率不理想，建議政府為已接種疫苗人士提供額外3,000元電子消費券，提高市民接種疫苗的意欲。許正宇回應指，有關建議涉及較大的公共衞生問題，不適宜在這場合討論。

民建聯柯創盛表示，市民對消費券反應正面，但關注執行時會否「倒瀉籮蟹」，又擔心會出現套現消費券的漏洞。許正宇說，留意到有機會出現套現消費券，或買完退貨的情況，正與電子支付營辦商商討如何處理。

民建聯主席李慧琼在立法會提出口頭質詢，要求政府交代會否推動電子支付營辦商豁免收取消費券相關的手續費，以及會否放寬消費券的使用限制，包括容許保留期限內未使用的消費券，與其後發放的消費券一併使用。（羅君豪攝）

在囚人士合資格領消費券

熱血公民鄭松泰關注，長期居住安老院的長者、長期病患和在囚人士等或無法使用消費券，質問當局會否有措施保障他們取得應有權益。許正宇說，在囚人士同樣合資格領取消費券，正與懲教署商討安排。他指，當局正與社署商討，考慮參考現金發放計劃的安排，以中央系統或以特定代理人方式派發。