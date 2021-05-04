專訪〡國安法下首個六四　蔡耀昌：32年來最凶險　支聯會不改綱領

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-04 07:00

今年是六四事件32周年，每年風雨不改到維園悼念的支聯會，可能迎來最嚴峻的考驗：首次在《港區國安法》下舉辦六四集會、五大網領被質疑違法，以至支聯會主席李卓人身陷囹圄，很多人關心，六四燭光能否一如往年照亮維園？ 支聯會秘書蔡耀昌接受《香港01》訪問時表示，支聯會仍維持原定計劃，進入維園燃點燭光，暫未接獲警方任何通知。至於會否有Plan B，他稱言之尚早，強調支聯會一定會堅持和理非，向支持者負責。 支聯會五大網領中的「結束一黨專政」口號，被指違反《國安法》，蔡耀昌指，支聯會無作任何修改，又透露現時約有200個會員團體，暫有3個辦事處退出，未有太大影響。他認為支聯會要思考如何維繫組織，維持一定規模，繼續與港人爭取平反八九民運，令歷史不被遺忘，「我們沒有離開香港，有坐監準備，我相信（悼念六四）一路搞下去不是個人的榮辱，而是初心和本業可以走下去。」

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支聯會主席李卓人涉前年8.18和8.31案被判14個月，這位支聯會的靈魂人物，今年將首度缺席六四晚會。蔡耀昌在訪問中稱，失去李卓人的帶領確有影響，但強調支聯會有多年經驗，實際操作上無大問題，暫由副主席何俊仁負責召開會議，帶領討論。

除李卓人外，蔡耀昌和何俊仁均有官司纏身，涉及10.1非法集結罪下月開審，兩人有機會要還押。蔡耀昌稱，今年政治環境嚴峻，常委會曾討論各種情況，包括多名常委同時或分開被還押等，但強調支聯會仍有其他常委、職員和義工，料運作不會有大影響。

蔡耀昌直言，當前的政治環境是前所未有，惟何時面對還押、坐監等情況，非自己能控制，「其他人可以一人行多步，可以頂住，一方面要堅定，另一方面要靈活做事，我們常說要有堅定的勇氣，同樣時時刻刻都需要政治智慧。」

蔡耀昌表示，支聯會仍維持原定計劃，進入維園燃點燭光，又指支聯會早前曾聯絡康文署，至今仍未接獲任何通知。（張浩維攝）

爭取合法為最重要考慮 談Plan B言之尚早

32年來，維園六四晚會風雨不改，一點點的燭光點燃盼望，惟此情此景今年或不復在。康文署早前稱，已暫停處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂申請，直至另行通告。蔡耀昌表示，支聯會仍維持原定計劃，進入維園燃點燭光，又指支聯會早前曾聯絡康文署，至今仍未接獲任何通知。

蔡耀昌認為，維園六個球場去年因應疫情被封，現時疫情已放寬，球場亦重開，若非政治考慮，相信今年可舉行晚會。他又指，支聯會將繼續循法律和行政程序申請，強調支聯會定會堅守和理非，以爭取合法為最重要考慮。至於會否有Plan B，蔡耀昌稱有需要才作決定，現時言之尚早。

去年六四晚會因疫情為由不獲批，支聯會一如以往入維園舉辦晚會，警方事後票控20多人涉煽惑他人和參與非法活動。《港區國安法》已正式實施，會否擔心參與集會或觸犯《國安法》？蔡耀昌認為，最近涉及未經批准集結案件的判決，有關定罪和判刑是大家難以想像，強調支聯會作為一個組織，定會思量行動，對支持者負責，「一方面有所為，一方面不所為，要堅持的堅持，要靈活的靈活。 」

蔡耀昌透露，現時支聯會約有200個會員團體，過去數月暫有三個辦事處申請退出，其中公民黨陳琬琛早前去信支聯會，表明從沒參與該會任何活動。（張浩維攝）

現有約200個會員團體 暫有3辦事處退出

街工前立法會議員梁耀忠涉8.18未經批准集結案，被判囚8個月，緩刑12個月，其辦事處早前退出支聯會，外界擔心會觸發退會潮。蔡耀昌透露，現時支聯會約有200個會員團體，過去數月暫有三個辦事處申請退出，其中公民黨陳琬琛早前去信支聯會，表明從沒參與該會任何活動。「當然我們不能說留低的人是勇者，不留低的就是怕死，不是這樣簡單。」蔡耀昌稱，有關辦事處退出對支聯會運作沒大影響，但認為支聯會應思考如何維繫組織，維持一定規模，繼續與港人爭取平反八九民運，令歷史不被遺忘，同時會秉持政治承擔和勇氣。

對於我們參與多年（民運）的人，我覺得承擔是毫無疑問，我們沒有離開香港，有坐監準備，我都相信（悼念六四）一路搞下去不是個人的榮辱，而是初心和本業可以走下去。 蔡耀昌

蔡耀昌稱，支聯會並無作綱領修改，又指五大綱領是因應當年六四事件後提出的短、中、長期目標。（張浩維攝）

面對32年來最凶險狀況 無作綱領修改

最近支聯會處於政治風眼，有建制派指支聯會口號「結束一黨專政」，可能違反《國安法》。蔡耀昌稱，支聯會並無作綱領修改，又指五大綱領是因應當年六四事件後提出的短、中、長期目標，希望最終達致中國全面民主，包括制度上更文明，避免悲劇再次發生。

1989年六四事件後，支聯會曾被指顛覆性組織；97年回歸前，支聯會曾擔憂不能再辦六四晚會；03年以為《基本法》第23條勢通過，「七一」遊行令立法拉倒，蔡耀昌坦言，若當年23條成功立法，「支聯會九成沒有了」。那麼支聯會能否捱過這次大風浪？蔡耀昌形容，這次無疑面對最凶險的狀況，特別是現在有法律工具可處理。

蔡耀昌憶起03年大遊行前，民間團體曾作大型討論，有人提出立法後應如何抗命，但他當時稱重點應討論如何去改變，腦海只浮現電視劇一句對白，「如果我們不做好現在，我們根本沒有未來。」

蔡耀昌認為，民主派須重新構思策略，在法治、傳媒、民間社會等層面維持原有價值。（張浩維攝）

料六四議題不易在港消失

支聯會爭取平反六四多年，這條路似乎遙遙無期，蔡耀昌說沒沮喪，只對現況感不安、甚或憤怒，但沒悲觀的權利。他稱內地民主運動過去三十年都是碰碰撞撞，但仍有不同人前仆後繼，在僅餘空間「擦邊球」，他相信六四議題不易在港消失，仍然有空間。蔡耀昌認為，民主派須重新構思策略，在法治、傳媒、民間社會等層面維持原有價值，他直言現階段不易再有大型和整全的運動，「甚麼都要守得多點，不是死氣沉沉等運到，等人捉」，強調在這困難的環境一定有事可做，亦應該要做。

我覺得這麼多年來都有新一代笑我們和理非、合法，我仍然覺得這是一個重要的基礎。 蔡耀昌

支聯會正式「入紙」申請六四集會。蔡耀昌強調，會繼續堅持支聯會五大綱領。（梁鵬威攝）

社會難有急風暴雨式轉變 盼更多人重回和理非價值

蔡耀昌坦言，六四晚會與其他運動的分別，正正是深入民心。他稱過去有人批評支聯會行禮如儀，「老老土土」，但強調這些活動，即使無組織仍能發揮作用。他稱97年回歸前支聯會曾呼籲市民，如無人再辦六四晚會，每個市民就拿著蠟燭，自行到維園或其他地方燃點燭光，「六四不是一個人或組織的運動，持續下去是群眾運動，表面上無甚麼力，但如果能持續，多人參與，這種力量才是最有用。」

「經歷不少風風浪浪都好，我始終相信在現代社會，你很難有急風暴雨式的轉變，經歷過去兩年情況開始明白，所以有沒有甚麼是細水長流，大家要知道這個重要。」蔡耀昌期盼未來更多人回到和平、理性、非暴力的價值，「仍然在當代社會最有力、可持續、長遠得到支持、政府最難全面摧毀的東西。」

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