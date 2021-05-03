《國安法》電騙案婆婆現身　親述如何被指長沙「播獨」險失900萬

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-03 00:01

《港區國安法》實施11個月，警方至今錄得15宗以涉違《國安法》為由的電話騙案，受害人年齡介乎17至82歲，最大一宗損失金額涉及220萬元。 今年4月，一名婆婆接獲「中央電訊局」來電，指控她在內地宣揚「港獨」，負責案件的「長沙公安局」要求她將900萬元積蓄匯入新開設戶口協助調查。婆婆接受警方邀請現身親述，她指「公安」更出示一張「拘捕令」威嚇，命令她定時報到，否則「兩個鐘後有人嚟你屋企門口」。 「公安」更先後匯款4萬元到她的戶口，稱作為幫「國家」查案的補償金，令婆婆更信為真，最終經銀行職員及警方介入，才力保畢生積蓄。

首兩個月騙案升8% 「廣州醫院」致電港人指確診 套取個人資料

陳婆婆上月4日接獲電話騙案，指控她在內地宣揚港獨，要她交出銀行存款協助調查。（盧翊銘攝）

「長沙公安局」指控用手機宣揚「港獨」

陳婆婆4月4日起接獲「中央電訊局」多次來電，準確道出她的個人資料，指她涉嫌在內地用手機宣揚「港獨」，要求她向「長沙公安局」解釋，電話轉駁至一名「公安」，指她涉嫌干犯洗黑錢，指示她開設一個新銀行戶口，將900萬元存款匯入，交出帳戶和密碼以澄清白。

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「幫國家工作」 獲補償4萬元

「公安」又向陳婆婆匯款1萬元，聲稱是「為國家工作」，着她購買一部新手機，並下載一個手機通訊程式。「公安」又發出一封附有陳婆婆照片的「拘捕令」，指案件列為「二級保密」，命令她每3小時報到，並叮囑切勿外洩調查進度。

陳婆婆其後又收到一筆3萬元匯款，「公安」聲稱用作補償她預早提取定期的罰金。在她準備提取積蓄時，銀行職員察覺有異，提醒她懷疑受騙。陳婆婆最終因沒有開設網上理財，無法將密碼交予騙徒，幸保不失，並於上月10日報警。

佢又講到好神通廣大，如果唔按指示，兩個鐘就可以嚟到我屋企門口 《國安法》電騙案苦主陳婆婆

事隔近一個月，陳婆婆受訪時猶有餘悸，形容當時「傻傻地」，「我都好奇怪點解3個鐘之內可以過到數畀我，佢哋話因為中國政府非常之效率高，咁我咪信囉。」她指「公安」又會仔細分析她何時遺失個人資料，被人盜用犯案，「感覺好似幫緊我，所以繼續聽」，「佢又講到好神通廣大，如果唔按指示，兩個鐘就可以嚟到我屋企門口，咁咪驚囉」。

警方：遇可疑來電「最好收線唔好理」

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，騙徒會在同一時間「呃上呃」，指示其他受害人匯錢到指定戶口澄清白，其實該戶口有可能是屬於陳婆婆，用作清洗黑錢。莫提醒市民，執法部門不會指示任何干犯刑事罪行的人，透過金錢證明清白，騙徒會用不同理由騙取戶口資料，建議市民收到可疑來電「最好收線唔好理」。

退休婦交出網上戶口資料被轉走220萬

警方去年錄得15宗以涉違《國安法》為由的電話騙案，受害人年齡介乎17至82歲，損失金額由8,000元至220萬元不等。一名65歲退休女士去年8月29日，在收到騙徒來電指她違反《國安法》，要交出金錢以示清白，受害人最終交出網上理財戶口資料，騙徒於9至10月期間，轉走約220萬元，女士10月31日報警，警方成功截取10萬元，暫未有人拘捕。

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼