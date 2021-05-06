六四集會案黃之鋒等被判囚　支聯會堅持悼念：市民可就判決評風險

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-06 16:04

支聯會去年在維園舉行六四燭光晚會，24名民主派人士涉嫌參與未經批准集結等，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴承認「明知而參與未經批准集結罪」，今日（6日）被判囚4至10個月不等。 法官陳廣池指案發時仍受2019年社會動盪影響，或有不法之徒會煽惑他人破壞，不可漠視潛在風險，又指各人有政治理念、無悔意，唯一接納的求情理由是他們認罪。 支聯會副主席鄒幸彤表示，當日只是和平的集會，對判刑感到失望。本身是律師的支聯會副主席何俊仁質疑判決明顯過重，相信涉案人士將上訴。他相信，判決後市民大眾一定會擔心出席六四晚會被控告；被問到參加六四集會人數會否受影響，他反指：「都唔使講啦，會唔會有（被批准的）集會先？」

支聯會副主席鄒幸彤表示對判決感到失望。（歐嘉樂攝）

鄒幸彤：無人可阻止手持蠟燭入維園

今日到法院外聲援的鄒幸彤在判決後指，今次判刑是對公眾的政治表達作出阻嚇，「泯滅」暴力集會及和平集會的界線，不符合人權法的準則，以及《基本法》保障言論自由的權利。

鄒幸彤被問到一旦警方拒絕六四集會申請時有何取態時，她指支聯會將堅持當日有悼念活動，指維園現時開放予公眾使用，相信無人可以阻止任何人手持蠟燭進入維園。

她強調，支聯會早前已入紙申請舉辦紀念六四事件的燭光晚會，即使政府「紅線」不斷「飄移」，支聯會仍會堅持做應該要做的事情，也會評估法律風險，相信市民也可以因應今次判決作出評估，每人自行選擇哪一種方式悼念六四。