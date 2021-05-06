六四集會案｜岑敖暉摸頭展示新髮型　 判刑有女子站起叫Objection

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-06 14:13

六四集會去年未獲警方批准，岑敖暉、黃之鋒、袁嘉蔚及梁凱晴承認當晚在維園聚集，今被帶到區域法院判刑。他們上周認罪時，曾有人在庭上叫口號，法官陳廣池今開庭後，特別再重提庭人士要尊重。惟他讀出判刑理由時，有女子突站起並大叫：「Objection!(反對)」陳官被打斷後稱，人有情緒或對判刑不服可理解，但稱這行為可被控藐視法庭，最終該女子坐下，陳官亦未有作任何行動。

岑敖暉鋻姆指多次摸頭髮

4名被告中，岑敖暉、黃之鋒、袁嘉蔚因涉泛民初選案而還押逾兩個月，梁凱晴亦在上周認罪後被取消保釋，他們今被押上庭時，岑敖暉精神不俗，並向公眾席豎起姆指並摸頭髮多次，有旁聽人士留意到並說：「新髮型。」期間黃之鋒不時和岑談話，及向公眾席揮手，而袁嘉蔚和梁凱晴則表現平靜，亦有望向公眾席。

有旁聽人見岑敖暉多次摸頭髮，留意到是岑的新髮型。(歐嘉樂攝)

陳官開庭再提須遵守法庭規矩

甫開庭，法官陳廣池表示上次聆訊散庭時聽到嘈吵聲音，有人叫喊口號及有人受煽惑回應。他稱法庭並不是大堂，須遵守法庭規矩，任何人不可凌駕法律之上，法律面前人人平等，任何人亦不會比其他人享有更多自由。

官著庭外才宣洩不滿

惟陳官宣讀判刑時，公眾席一名女士突站起並叫道：「Objection!(反對)」陳官的話被打斷後稱，人是有情緒，或對判刑感到不服，這完全可被理解，提醒各人身處法庭內，請他們在法庭外才宣洩不滿，不要破壞法治，籲他們尊重各人所珍惜的法治。他並警告該女士若再作此等行為，會請保安或警方要求她離席，及考慮控告她藐視法庭，法庭不會和她對話。其後該女子坐下，陳官亦續讀完成其判刑。

四名認罪被告的罪名及判刑。(詳看下圖)

同案另外19名被告將於6月11日再提訊。(詳看下圖)

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已流亡海外的羅冠聰及張崑陽亦有被控。(詳看下圖)

2020年6月4日晚仍有不少人在維園悼念六四。(詳看下圖)

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案件編號：DCCC 876、885、890、892/2020