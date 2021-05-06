選舉改制｜馮檢基稱民主派應為民生參選　一國兩制下「傾民主」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-07 10:54

本港修改選舉制度後，政治生態劇變，民主黨等傳統泛民政黨暫未有就會否參選表態。前民協主席、立法會前議員馮檢基認為，只要有心改善民生便應該參選，「睇唔到點解唔用呢個工具」。 他指出，新制度下民主派無法如以往般挑戰中央，但仍可在「一國兩制」、「港人治港」和效忠《基本法》等原則下「傾民主」，並稱中央沒有改變《基本法》中達至特首、立法會由普選產生的最終目標。

馮檢基接受《灼見名家》訪問時指，若有心改革社區、改善民生問題，有選舉便一定要參選。他稱，縱使政府主導施政，但議員同樣在監察政府方面擔當主導角色，「你要唔要呢個工具？唔用呢個工具有冇其他工具？」

他認為，香港民主制度遭大幅收緊源於中美糾紛，特朗普政府曾揚言要消滅中國共產黨，在中共眼中等同宣戰，而香港正是外國可影響的地方之一。他說，2014年佔中期間，中央態度較開放，港府仍會與學生領袖公開辯論，但後來中美關係轉差，因此在2019年反修例運動期間，中央轉趨保守，不容許挑戰中央的政治地位。

馮檢基：政治氣氛不如以往 但仍可「傾民主」

馮檢基稱，選舉改制後，民主派必定無法如以往般「爭民主」、挑戰中央，但可仍在「一國兩制」、「港人治港」和效忠《基本法》等原則下「傾民主」、推動民主發展，「唔會好似以前嗰種氣氛，但唔係唔可以。」

他續說，中央今次沒有取消《基本法》，起碼「一國兩制」、「港人治港」沒有改變，而《基本法》第45及68條中，特首和立法會以普選方式產生的目標沒有改變，只是要重回起步點。