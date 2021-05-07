十四五規劃｜陳茂波：南向債券通準備就緒　相信即將落實

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-07 18:24

財政司司長陳茂波今（7日）出席「十四五」規劃下大灣區雙循環合作討論會，指債券通向南開通的實施細則準備就緒，相信會在短時間落實。 陳茂波表示，大灣區整體發展以國內大循環為主體，共同發展戰略性新興產業，支持經濟轉型。陳茂波強調，香港是大灣區城市最開放的市場，加上「一國兩制」及基礎科研能力，有優勢發揮積極角色，港府會繼續支持與配合中國發展。

陳茂波在會上表示，為加強中國內地與香港金融市場的互聯互通，將推出「大灣區理財通」，讓內地、澳門、香港居民跨境投資銀行理財產品；亦會擴大跨境人民幣資金流通，其中「債券通」向南開通已準備就緒，會在短時間內實施。

將推動現代貨運物流體系 促進跨境電商發展

陳茂波認為，香港擁有國際級的物流及管理中心、快捷的通關程序，未來會努力推動現代貨運物流體系，以促進跨境電商貿易發展。

另外，陳茂波指，為鼓勵大學生參與創科行業，推動香港再工業化，爭取更多工業公司落戶香港，港府會繼續推動不同計劃，吸引及協助香港青年到大灣區尋求發展機會。

洪為民指香港可成為內地城市治理的參考

全國人大代表及前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示，香港在國家發展中，可以成為城市治理的參考。洪認為香港設計人才輩出，可鼓勵設計人員參與大灣區發展，提升中國品牌產品的質素，促進高端消費。