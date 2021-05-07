大灣區｜薛永恒：河套創科園或建行人單車橋　讓租戶往返港深兩地

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-07 18:07

政府早前撥款300多億元建設位於落馬洲河套區的「港深創新及科技園」，作為橫跨港深兩地的「深港科技創新合作區」的一部分。創新及科技局局長薛永恒今日（7日）在財經論壇上表示，計劃在合作區興建一道行人單車橋，方便人材往來，惟當中涉及跨境、海關等問題。

薛永恒透露，與團隊正研究興建一條行人或單車天橋，連接深圳園區，容許園內租戶及科研人員，來往香港及深圳，加強兩地融合。（陳嘉慧攝）

薛永恒在會上透露，與團隊正研究興建一條行人或單車天橋，連接深圳園區，容許園內租戶及科研人員，來往香港及深圳，加強兩地融合。他亦指出，計劃推行起來並不簡單，因當中牽涉出入境及海關問題，但希望透過「一區兩園」的做法進一步打破兩地跨境人才流動的限制。

格拉斯哥位於蘇格蘭格拉斯哥的Anderston Footbridge，行人和單車人士均可以用使用。 (資料圖片/Sustrans網站)

薛續指，比較粵港澳大灣區及各地灣區（包括東京、紐約大都會及三藩市），粵港澳大灣區重點行業包括金融、科技、專業服務及製造業，不但佔地最大，創科產業鏈亦最為完善。他指，本地在金融、專業服務方面雖有優勢，但面對市場規模細、創科配套不完善、土地不足的困境，可在這些方面與大灣區其他城市加強合作。

薛永恒又表示，本港正面臨「雙老困境」，即城市人口及基建均老化，必須以創新科技應對，而本港或較內地其他城市早十年面對這些難題，可作為「示範單位」，分享相關經驗。