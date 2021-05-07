六四集會案｜美國國務卿促放人　律政司反駁指荒謬言論

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-07 20:52

前香港眾志秘書長黃之鋒、區議員岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴，因去年參與維園六四集會而被控「明知而參與未經批准集結」，昨日（6日）黃之鋒判囚10個月，岑敖暉判囚6個月，袁嘉蔚和梁凱晴則判囚4個月。 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日在Twitter評論事件，呼籲港府釋放上述4人。律政司晚上發表聲明，不點名回應外界的評論，稱「我們絕不同意一些個別人士提出的荒謬言論」。

黃之鋒等4人是香港首次有人因進行六四集會而被定罪，4人早前在法庭上認罪。布林肯在Twitter上表示：「美國與香港人站在一起，反對向參與天安門事件紀念活動的人士判刑。所有以非暴力方式行使獲保障之自由並因而入獄者，應當立即獲釋。」

律政司晚上發聲明，不點名回應外界對此案的「不當言論」，指「絕不同意一些個別人士提出的荒謬言論」。聲明指，4名被告承認違反《公安條例》下「明知而參與未經批准集結」的罪名，而香港法律雖然一直尊重和保障《基本法》下的權利和自由，但這些權利和自由並非絕對，是可受到限制，包括基於公共秩序及保障他人的權利和自由。

律政司強調，法官在公開聆訊中已公布判刑的原則。法庭處理案件遵循了適當的程序，如對判刑有所不滿，應透過既定及公平的機制以上訴的形式提出。任何有關立即釋放被告的荒謬要求，非但不尊重法治，更會被視作企圖干預香港的事務。

律政司指，任何人都不應無理抨擊香港的司法和法律制度；而按「迴避待決案件」（sub judice）的法律原則，亦不應肆意評論司法程序尚未完結的案件。