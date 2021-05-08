政界人士歡度母親節　葉劉籲送運動產品　陳凱欣親製手作表達心意

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-08 16:49

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀今（8日）發布短片，為廣大的孝順子孫提供母親節禮物提案。葉劉在影片中介紹了不同的運動產品，如運動用途的橡筋帶、協助拉筋的斜台等，希望為市民提供更多想法，與媽媽一同慶祝佳節。 至於身為媽媽的葉劉，母親節亦收到女兒從遠方送來的禮物，包括玫瑰花、松露朱古力及心意卡。葉劉高興表示「感謝乖女心思，也感受到她對我的掛念」。

身為媽媽的葉劉母親節亦收到女兒從遠方送來的禮物，包括玫瑰花、松露朱古力及心意卡。葉劉高興表示「感謝乖女心思，也感受到她對我的掛念」。（葉劉fb）

葉劉與新民黨友陳家珮早前結伴到石澳郊遊，期間拍攝短片，介紹不同的運動健康產品，如運動用途的橡筋帶、協助拉筋的斜台等。又指過去一年多，市民大眾齊心抗疫，隨着疫情稍為緩和，可考慮與親友一起戶外活動，有益身心。

葉劉呼籲市民在節日期間做足防疫措施，並祝福所有媽媽及她們摯愛親人母親節快樂，享受一個愉快的節日。

陳凱欣哽咽表示感激媽媽的照顧

另外，前立法會議員陳凱欣亦化身手作導師，拍攝短片教授製作小禮物「香薰擴香石」的技巧，向媽媽表達心意。與啟德區議員張景勛及又一村之友余咏霖一同製作禮物期間，陳凱欣分享與媽媽相處的點滴。陳表示，她的父親任職海員，離家時間較長，照顧三姊弟的重擔落在媽媽身上，她哽咽表示感激媽媽辛勞照顧，又指子女出生後，深刻感受到為人母親的艱辛，令她更珍惜與媽媽相處的一分一秒。

除了已為人母的兩位政界人物外，公務員事務局局長聶德權亦在facebook上表達對母親的祝福及心意，聶表示早前看了一套內地電影《你好！李煥英》，故事有笑有淚，其中一句對白令他特別深刻：「打我有記憶起，媽媽就是個中年婦女的樣子。所以我總忘記，媽媽曾經也是個花季少女」，透過電影細味和感謝母親的愛。