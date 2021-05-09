母親節｜當年被棄孤兒院　六旬婦遙距尋親：無恨生父母，想說感謝

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-09 12:09

母親節，是一家人聚首一堂，溫馨慶祝的日子，卻非每個年代的人都如此幸運。50年代香港生活艱苦，不少父母因無力撫養兒女被逼棄養，街頭不時出現棄嬰。現居海外、已屆耳順之年的Kim及Linda，當年出世數天便被遺棄在街頭，後入住孤兒院，再輾轉被送到他邦家庭收養。 她們的命運相似，也同樣希望趁母親節尋找生父母。透過網上訪問，二人均表示，從未埋怨生父生母，倘若能見面，只想感激他們將自己帶來這個世界，亦感謝當年父母艱難決定，為她們帶來更好的人生。

被棄於深水埗寶血孤兒院門前的「馬健芝」

時間回到1957年2月22日，一個女嬰被棄於深水埗寶血孤兒院（現址為寶血醫院）門外，身上夾有字條，寫著：「馬健芝，已有眾多兄姐」，這名女嬰後來被孤兒院收養，直到8歲。一天，孤兒院姑娘帶著馬健芝和其他孤兒到機場，但從未透露目的地，馬健芝坐上飛機，便到了新西蘭，由當地一對務農夫婦收養。

Kim（馬健芝）舊證件上的兒時照片。（受訪者提供）

養父母為馬健芝取了新名字「Kim」。今天，Kim已值耳順之年，但她仍舊記得小時候初到異邦，難以適應變化，曾哭泣不斷。她憶述，當時自己和養父母在一個農業小鎮生活，鎮上沒有其他亞洲面孔，在校園內曾因與眾不同而被同學排擠。

雖然在他鄉成長並不容易，但Kim說非常慶幸可在養父母的愛錫下成長，長大後也組織了自己的家庭，今天膝下有兩子兩女，還有五個孫兒，生活十分美滿。但Kim仍然希望能找到親生父母，她說「每個人都想尋找自己的根源，盼望能找到答案。」

從沒怨恨 說句感謝是最大願望

事實上，Kim自年少時已開始試著尋找親生父母，斷斷續續找了四、五十年。她說，養父母亦十分支持，二人甚至在70年代專程跑到香港，希望找到更多線索，可惜無功而還。而尋親過程中讓Kim大惑不解的﹐是出世紙及領洗證書兩份僅存的文件上，寫著不同的出生日期，分別是1956年12月27日及1957年2月15日。為了解開自己身世之迷，Kim試過向新西蘭及香港兩地社福部門申請查閱更多資料，也曾嘗試基因配對庫，並將自己資料登到尋親網站look4mama.com上。

50年代深水埗寶血孤兒院建於寶血醫院中，原址只剩醫院仍在運作。（Google）

Kim說，從沒怨恨親生父母，明白對方是在逼於無奈下作出棄養這個艱難決定，「能對他們說句感謝，是我最大的願望。」

馬健芝（Kim）尋親資料： - 1957年2月22日被棄於深水埗寶血孤兒院（現址為寶血醫院）門外 - 身上夾有字條寫上「馬健芝，已有眾多兄姐」 - 聯絡方法：致電93320424或電郵info@look4mama.com

九龍城聯合道68A號梯間棄嬰

而現時在英國生活的Linda與Kim有著相似的命運，1956年12月27日，只有數天大的Linda被遺棄在九龍城聯合道68A號梯間，她後來被送到沙田孤兒院，直至8歲那年，被新西蘭一個醫生家庭收養。離開香港多年後，Linda的飲食習慣一直未變，仍然最鍾情米飯，卻已忘掉了母語廣東話。

Linda兒時照片（受訪者提供）

長大後，Linda負笈英國，留在當地結婚生子，育有一子一女。她說，自從有了自己的家庭後，更令她堅定信念去尋親，「希望找到自己所歸屬的地方。」自此，她嘗試在兩地翻查自己的生世文件，也試過在DNA尋親數據庫Ancestry上碰運氣，她說：「我一直有種感覺，自己有個自己孖生妹妹。」她又言，非常感激現年90多歲的養母一直的理解和鼓勵。

疫症下 更想陪在家人身旁

若能看到親生父母，會想和他們說些甚麼？Linda說，若能見面，自己定會十分興奮和喜悅，同時很緊張，「只希望祝福他們一切安好，希望他們不要為當年的決定內疚。」她表示能夠理解那個年代，人人有其難處，而生父母當日決定，亦造就她有更好的生活。

新冠肺炎疫情持續一年多，Linda說，「疫症下更加令人想陪伴在家人身旁」，加上生父母一天比一天老邁，很擔心他們健康甚至受感染，盼望可盡快找到對方。