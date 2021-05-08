林卓廷獄中撰函頌母　歎未盡孝道　探監時閉目仰天怕被見淚水

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-05-08 22:20

立法會前議員林卓廷今年1月涉違反國安法被捕，2月還柙至今。區議員曾素麗母親節前夕（8日）晚上，代對方上唸出獄中撰寫的信件，其中提到母親處難掩悲傷，慨歎自己未能盡孝道，不知何年何月再能為對方下廚。他又感謝母親過去多年來容許自己選擇自己的路，讓他經歷千山萬水，充實了人生。

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林卓廷指，自己被囚一個多月，已逐漸適應生活，但卻擔心其他同案好友的情況，「聽到一個又一個同案好友申請保釋，被終極駁回，非常痛心。他們都是有理想、有信念的朋友，今日同樣被囚，自由無期，實在無言。」

林卓廷直言希望立法會前議員毛孟靜能重獲自由，「我當然希望所有朋友都重獲自由，但這肯定是奢望，若只准一人獲釋，我最希望Ms Mo毛孟靜可盡快離開高墻。Ms Mo在我們當中最年長，參與運動多年，付出青春汗水已夠多，原本可享受美好的退休生活，只因為對運動的承擔，今日卻身陷牢獄，這位前輩獄中情況實在令我念掛，但願她安康，跨過困境。」

他又指陳日君樞機已三次來訪，對於對方如此高齡仍然不辭勞苦感到十分感謝，「樞機已年屆89，依然風塵僕僕到各院舍探望大家，由衷感激，須知道很多院所非常偏遠，樓房大多無電梯，這位長者不辭勞苦，堅持到訪，送上最真摯的祝福問候，令人感動。」

林卓廷曾任職廉政公署，後來加入民主黨，參選立法會，開啟了政治生涯。（盧君朗攝）

明天便是母親節，他提及母親，字裡行間亦甚有感觸，直言母親從小到大都讓他自由選擇人生的路，「初中時，自覺長大了，自由自在，每天就是下象棋，打籃球，打機，就是沒膽量識女仔，自恃小聰明，最終中三時學習退步…………家母沒有呵責，只是鼓勵我發奮，我亦自知不可再浪蕩過，開始努力，最終在中五會考、中七高考日，都考得不錯成績……到我考入廉署，完成入職訓練，家父母來廉署總部參加結業禮，家母感到自豪安慰，只是四年後，我告知她我決定重返民主黨，家母也只是問了一句：『你是否考慮清楚了？』，從無嘗試阻止。」

林卓廷直言愧對雙親，稱自己在獄中未能克盡孝道。（資料圖片／羅君豪攝）

他指母親自從國安法檢控開始後，家母都盡量上庭支持，爭取見面的機會，直言讓她晚年為自己憂心，感到難過愧疚，「看到家母日漸老去，我卻未能盡孝道，更不知何年何月是自由之日，可以再為雙親下廚，一家人齊齊整整吃個晚餐，共聚天倫之樂，心裡難免傷感。」

林卓廷又憶述，母親來探望時，聽到對方鼓勵自己的言語，只能閉目仰天，希望母親看不見自己的淚水，「在赤柱監獄的第一個星期，家母來探訪時跟我說，『在獄中要好好保重，一家人都好支持你，以你為榮』聽到這裡，我已不能自已，閉目仰天，希望淚水往心中流，不要讓母親看到我垂淚，更讓她難過、傷心。」他直言每晚在牢獄中都會為雙親祈禱，希望能在出獄後再為他們做菜。林最後在信末寄語眾人安康，免於恐懼。