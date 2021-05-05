元朗站721︱林卓廷在囚放棄向鄧炳強索償　「這樣爭取公義太貴」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-05 17:14

民主黨前立法會議員林卓廷曾在前年元朗站721事件受襲，他事後連同該黨中委莊榮輝、冼卓嵐等8人向警務處處長鄧炳強提出民事索償。不過，目前因涉及違反國安法而被還押的林卓廷，在諮詢法律意見及其他原告人之後，決定終止索償。 莊榮輝今日（5日）舉行記者會，指林卓廷思考過自己自由無期、目前香港政治情況後，認為索償難以繼續，希望終止案件能令「612人道支援基金」騰出資源，幫助更多其他有需要人士。 為律師團隊成員、民主黨前主席何俊仁引林卓廷表示，「如果這樣花費，爭取公義太貴」，故他會在日後就721暴動罪答辯時，會全力透過作供爭取真實。何俊仁坦言，他們現時停止案件一定要支付堂費，但也沒有辦法，料最少支付數以十萬元費用。

（歐嘉樂攝）

莊榮輝在記者會表示，相信721事件的是非曲正自有公論，強調林卓廷會繼續就自己被控告721暴動罪、披露廉署調查721的控罪抗辯到底，亦會繼續處理被何君堯控告誹謗的案件。

何俊仁指，律師團隊有3名大律師，在開始研究案件時大家已很清楚，希望透過訴訟取得公道，目的在於令警方披露尚在隱瞞的事實，但亦考慮到要警方賠償的法律責任很重，因為要達致證明他們促意疏忽，但經研究後，認為有合理勝算機會。

他提到，早已預料警方會傾盡全力答辯，因為事件涉及政府顏面，但政府一方的資深大律師多次申請延期，即使林卓廷一方的律師團隊已盡量計算相宜價錢，如果他們輸了而要付訟費，亦要牽涉巨額，對方卻花了一年多才完成答辯書，之後律政司又申請撤銷他們的索償，估計要再多花一年，如果判決對政府一方不利，又要繼續上訴，起碼花逾兩年。

何俊仁指，林卓廷不是受到政治壓力而決定終止案件，而是考慮到自己難以應付，還有如果敗訴，日後自己難以為其他原告就訟費「包底」，對此很擔心。（歐嘉樂攝）

何俊仁：不是受到政治壓力而終止

何俊仁表示，林卓廷現時有7至8宗案件在身，在還柙當中早已心力交瘁，更很難約見律師，估計其精神消耗很大，而且案件在兩年後是否能取得警方交出文件仍是未知之數，花費又多，引述林卓廷指：「如這樣花費爭取公義太貴」。

何俊仁稱，林卓廷不是受到政治壓力而決定終止案件，而是考慮到自己難以應付，還有如果敗訴，日後自己難以為其他原告就訟費「包底」，對此很擔心。他解釋，現時只是案件的第一階段，他們一方只是花了數十萬元支付3名大律師，有就訟費問另一方數十萬元是否可行，但獲回應表示不行。

冼卓嵐指，律政司就此案動用各種司法步驟，包括申請剔除案件、在答辯書的程序已開始聘請不少資深大律師書寫，令案件產生巨大的財政壓力，司法程序有如「未面見官先打五十大板」。（歐嘉樂攝）

被問到會否認為政府是透過大量資源對付他們時，何俊仁回應指，早預料政府一定會用盡方法，但質疑政府之前不時就控告他人敗訴，花費公帑，卻都無人問責，故他們一定會用盡作為當權者的優勢，「郁下就告佢」。

他強調，政府以前作風並非如此，又指早前一些非法集結案又上告區域法院，不同於以直接罰錢的方式。他指，自己唸法律時，課堂亦教授檢控方最重要的工作，是保持審訊公正，但香港現在的檢控方，卻是所有案都嘗試控告，似乎視定罪為最重要，又要爭取最高刑罰，形容手法高壓、帶仇視性。

至於現時終止案件要賠償多少，何俊仁表示，以往如果只是答辯書不用支付太多，但今次要等對方向他們提出訟費要求，料以十萬元計。