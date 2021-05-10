專訪︱引海外醫生惹反對　李國章批醫界自私：恨不得只剩自己行醫

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-10 07:30

本港公營醫院醫生人手不足的問題人所共知，特首林鄭月娥今年2月於立法會宣布，將建議修訂《醫生註冊條例》，於海外指定醫學院受訓練的港人醫生，回港在公營機構工作5年後可正式註冊執業，免卻執業資格試。林鄭當時點名有醫學界背景的行政會議成員李國章和林正財，參與解說工作，相關草案本月將提交立法會審議。 李國章接受《香港01》專訪時表示，根據他接觸醫學界人士的經驗，絕大部分醫生組織目前仍然「企得好硬」，沒有任何妥協空間，一定反對到底，但他認為這情況無可避免，因為有些醫生始終以個人利益為出發點，甚至恨不得全港只有自己一名醫生，壟斷一切，但政府無論如何都要修例，因政策對市民有利。 他更不點名批評，每個行業總會有「敗類」，想問題時只看個人利益。

指醫學界有人憂「分薄自己個餅」

李國章在訪問中形容，今次政府所建議的修例內容已非常溫和：「不是什麼人都可以回來行醫，要是香港人、拿香港護照的人才可以回來。這些是香港人，別人替我們訓練的醫生，為何不吸納回來呢？」

對於「海外醫生所受訓練不夠水準」的說法，他反駁指政府將會成立委員會審視合資格學府名單，成員包括兩間大學醫學院院長、香港醫學專科學院代表，有能力保證相關海外醫學院的水準；況且這些醫生回港後也要在公營醫院工作5年才可獲得正式資格，如果水準有問題，隨時可以停止其醫生資格。

「專科新症等33個月是好事？」

李國章慨嘆，解說工作已持續數個月，政府亦明確表示政策是為香港市民福祉著想，但目前看來醫學界仍是企硬反對修例，「他們一定不會接受，如果我是醫生，從自私角度來看，最好全香港只剩我一個醫生，全部都要向我求醫。（他們會考慮）加了那麼多人進來，那豈非『分薄我們的餅』？」他甚至相信，本地醫生會覺得這些海外醫生「最好唔好返嚟添」，因為有更多人競爭。

儘管如此，李國章表明縱使醫學界反對聲音如此強烈，修例都有必要性，「你看看我們（公立）醫院的等候名單，有些專科新症要等33個月，病向淺中醫，拖那麼久才能看醫生，是否一件好事？當然不是吧。正確的事情，政府一定要去做。」他相信政府最終會力排眾議繼續修例工作，希望今個立法年度內能完成。

料每年吸引200海外醫生回流香港

具體數字方面，李國章表示，本港於1996年取消英聯邦國家受訓醫生可來港免試執業前，每年約有200名醫生循此途徑來港執業，參考這個數字，估計新例未來每年增加的醫生人手，也會和過往相當接近，即每年200人左右，「增加醫生人手有很多方法，可以建第三間醫學院、增加醫科生名額，但這些措施都要10年以上才見到成效，但修例一通過就每年有多200多位醫生，何嘗不是一件又快又好的事呢？」

做醫生，除了要有專業（知識）外，一定要有道德，我們也不希望有些醫生沒有道德，可是每一個行業也會有「敗類」，也會有人自私，這是無可避免的。 李國章

李國章年初接受傳媒訪問，回應本地醫生反對放寬海外醫生來港時，提到希望他們要有「醫德」，不要自私，為香港市民做件好事。他向記者表示，任何行業總會有人較自私：「做醫生，除了要有專業（知識）外，一定要有道德，我們也不希望有些醫生沒有道德，可是每一個行業也會有『敗類』，也會有人自私，這是無可避免的。」

不過他隨即否認「敗類」是針對任何人或個別醫生：「只能說，他們是從自身利益去看問題，但政府的事，是為全香港著想而做。」

勸欲移民年輕醫生想清楚：在外地醫界立足不容易

政府於2016年曾提出修改《醫生註冊條例》，在醫務委員會引入更大比例非醫生選出的委員，但醫學界反響極大，當時醫學界號召醫科生到立法會外靜坐，時任醫學界立法會議員梁家騮在議會奮力拉布，以一人之力癱瘓議會，加上泛民政黨轉軚，修例觸礁。



李國章表示，不擔心今次修例會再被如此政治操作，因為是次修例所涵蓋的，僅僅是到海外受訓、懂廣東話的香港人，相信不會涉及中港政治爭議。

醫學界向來較傾向民主派，尤其年輕一輩醫生，對政府有較多批判，近兩年政治高氣壓下，導致許多專業人士考慮移民，醫學會會長蔡堅甚至表示，身邊認識的醫生「十個八個」因政治理由打算移民，亦有不少年輕醫生已預備或已經考取其他國家執業資格試，條件成熟即會起行。

李國章指，《基本法》保障港人有出入境自由，因此移民與否是個人選擇，但他告誡後輩，以一個香港人身份到外地保留專業資格、在業界立足並不是易事，外國也未必承認其在香港的工作經驗，奉勸年輕醫生要想清楚。