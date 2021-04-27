倡海外醫生免試｜港府掀無硝煙戰爭　英澳讀醫港人：留低很多盤算

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-27 08:00

「欠醫生、輪候長、睇病難」，是香港醫療大山的前世今生。要移開大山，政府打算另立新制度吸引外援，先設當局認可海外醫學院名單，允有專科資格的港人醫生在公立醫院等公營機構工作5年。這批醫生毋須考試也可獲得正式註冊，換言之，結束5年之約便可自由到私人市場執業，扭轉現時醫生規管制度，特首林鄭月娥形容今次是「打無硝煙的仗」。 有在英國及澳洲讀醫的香港人認為，新方案提供多一個選擇，但回港發展需要考慮住屋、工作環境及政治局勢，預料不能吸引好多人回流，「無吸引到本身唔想返嚟嘅人，只係令想返嚟嘅人早啲返嚟。」

外防輸入、重重關卡是用來預防病毒，對於增加外來醫生供應，則要拆牆鬆綁、鼓勵回流。食物及衞生局今年初提出「特別註冊」制度，讓認可100間海外醫學院的香港永久性居民畢業生，取得專科資格後在香港醫院管理局、衞生署、香港大學及中文大學醫學院工作5年，毋須考試便獲得正式註冊，可到私人市場執業。

英國香港醫學會前主席伍康予接受《香港01》專訪透露，去年（2020年）在英國基爾大學醫學院畢業正式行醫。他憶述2018年仍然擔任主席時，食物及衞生局局長陳肇始、醫管局總行政經理（醫療職系） 黃明欣亦在香港跟該醫學會見面。伍康予認為，陳肇始熱心引入海外醫生，「佢想知一大班海外醫生有咩需要，同埋有咩困難。」同年政務司司長張建宗、時任醫管局主席梁智仁更遠赴英國倫敦，介紹香港的醫療制度、海外醫生回流的方法。

時隔3年，港府正式向海外醫生招手，提出「免試」回流。伍康予某程度上支持，但關注現時仍然未有具體細節，「有幾多專科培訓位？如果好少名額唔會返嚟著，死做爛做對我職業生涯無幫助，情願留喺英國。」

伍康予在香港出生及長大，直到中三才遠走他邦、負笈英倫，「好似我咁，朋友同屋企人都喺香港，本身都想返嚟，依家唔使考試係少咗關卡，但年紀大過我，成個家庭都已經移居海外嘅人點樣重新安置呢？香港嘅房屋問題嚴重，有無津貼都值得討論。」他形容港府的「特別註冊」建議，「無吸引到本身唔想返嚟嘅人，只係令想返嚟嘅人早啲返嚟」，估計英國每年大約維持30名港人醫科生回港。

約40名受訪醫生、醫科生願意回流

伍康予透露，英國香港醫學會早前向400至500名會員包括醫生、醫科生等發問卷，了解會員對政府「特別註冊」建議的立場、「免試」後會否回港等，最終有57人回應，近60%人非常不同意或不同意，英國畢業的港人醫生回流時必須考試；逾60%人同意「特別註冊」引入海外醫生，有效紓緩香港醫生短缺問題；72%人表示，立法會通過「特別註冊」後，願意回流執業。

身在英國的伍康予大抵都會回港，不過現時因為疫情滯留香港的澳洲醫科生阿怡（化名），就決定畢業後逗留在澳洲投身杏林，「澳洲Work-life Balance啲（工作與生活都平衡），至少我唔會一放工就因為太累，所以淨係喺屋企瞓教，瞓完又要再返Shift（輪更）」。年僅21歲的她已想像到香港公立醫院的日以繼夜、廢寢忘餐生活，期望脫下白袍後，「有時間做我想做嘅野，譬如行下山或者出去玩。」

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香港焗促的政治局勢

能夠令人安心立命，除了工作環境，政治的大氣候也非常關鍵。眼見2019年反修例的社會動盪、一連串的政制轉變，阿怡引述同齡朋友感受，香港的政治局勢令人感到焗促、抖不過氣，畢業後都不願意回港，因為醫生不單在醫院工作，與社會都有連繫，不滿政府對同代人的所作所為，更加不會希望下一代再次經歷悲傷。依她所言，身旁朋友畢業後回港發展，人數寥寥可數。

食物及衞生局計劃，今年第二季會向立法會提交相關法案，法案通過後會隨即成立特別註冊委員會，按專業及客觀的標準制定認可醫學院名單，又提到海外醫生不一定要透過「特別註冊」回流，當局會繼續保留現有的執業資格試及有限度註冊制度。

醫管局則稱，去年3月及7月分別與英國香港醫學會及澳洲香港醫學會，以網上形式合辦招聘講座，向當地的醫學生及醫生介紹當局的有限度執業註冊計劃，今年4月10日再與英國香港醫學會合辦另一場網上講座，並將繼續與各地醫學會聯絡，推廣有限度執業註冊計劃。

被問到海外醫生專科培訓的最新安排，醫管局表示，一直與香港醫學專科學院及醫委會等持分者磋商，讓他們在港工作期間繼續接受專科培訓，醫管局亦已取得醫委會批准，可因應培訓及服務需要分派有關醫生到公立醫院的不同部門，現時已有多個醫學專科學院接納有限度註冊的海外醫生在港繼續其專科培訓，具體培訓情況視乎各醫學專科學院安排。