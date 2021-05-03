林鄭月娥指醫生短缺　本月提交引入海外醫生草案　冀醫護界支持

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-03 11:39

行政長官林鄭月娥今（3日）早出席醫管局年度研討大會。她在開幕禮致辭表示，2019年反修例事件未平息，新冠肺炎疫情便出現，有人抹黑全民檢測及國產疫苗；部份醫護將抗疫工作政治化，發起罷工，並發放不實資訊，對此感到失望。她又稱，本港醫生人手不足，提倡引入海外醫生在港工作，相關草案本月稍後時間會提交立法會審議，冀得到醫護界支持。

行政長官林鄭月娥致辭稱，過去15個月，本港是全球少有的地方，可適切照料每名確診者。她感謝醫護以勇氣付出和奉獻，並欣賞各界合作，包括大學進行研究、廠商製造保護衣、院舍工作等。她續說，反修例事件未平息，本港便緊接爆發疫情，批評有人抹黑全民檢測及國產疫苗，影響市民信心，直言是痛苦經驗。她又提部份醫護將抗疫工作政治化，發起罷工，並發放不實資訊，對此感到失望。

林鄭月娥致辭稱，過去15個月，本港是全球少有的地方，可適切照料每名確診者。（梁鵬威攝）

林鄭說，本港醫療需求漸增，醫管局亦推出第二個十年發展計劃，要有足夠醫護人手。她指本港正面對醫生不足問題，致病人輪候的時間長。她認為增加兩間大學的醫學生名額不足以解決此問題，提倡引入海外醫生在港工作，草案今年會在立法會商討，冀得到醫護界支持。

范鴻齡：本港情況so far so good

醫管局主席范鴻齡在開幕禮致辭稱，本港去年抗疫面對很大挑戰，他感謝醫護人員付出，讓醫管局能處理疫情，慶幸本港至今情況不壞（so far so good）。他又感謝中央及特區政府支持，興建亞博社區治療設施及臨時醫院，減少疫症對公院服務的影響。

范鴻齡在開幕禮致辭稱，本港去年抗疫面對很大挑戰，他感謝醫護人員付出，讓醫管局能處理疫情，慶幸本港至今情況不壞（so far so good）。（梁鵬威攝）

他表示，今年研討會的主題為可持續發展（sustainability）。過去30年，公院服務一直供不應求，本港正未來面對人口老化問題，45至60歲人士開始患有慢性病，使用更多醫療服務，挑戰將變得更大。醫管局未來需要減少服務需求，並增加服務供應，平衡供求。他認為最重要是基層醫療服務，醫管局會建立更多地區康健中心；而醫院會增加服務效率、善用科技，政府亦會協助建立更多醫院。他又提到，醫管局需挽留人才，同時吸引更多海外醫生來港服務。

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高拔陞說，醫管局今年「三十而立」，是時候回顧反省工作。（梁鵬威攝）

醫管局行政總裁高拔陞則說，醫管局今年「三十而立」，是時候回顧反省工作。他指，公院過去面對迫切服務需求，軟硬件均有所提升。他預計本港未來醫療需求會愈來愈大，至2036年全港會有約8百萬人口，三成為老年人，料2039年將有約3百萬人口患慢性疾病。醫管局未來將增強在社區的服務，提供個人化治療，最終目標是減少住院人次。