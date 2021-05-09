聖公會成立教育服務部　鄭慕智任主席　協調中小幼、統一對外發言

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-09 13:39

擁有有過百中、小及幼稚園等學校的香港聖公會，近日成立「教育服務部」，負責支援及協調中學、小學及幼兒教育3個辦學團體。 香港聖公會大主教陳謳明表示，教育服務部並非為3個辦學團體制訂教育政策，職能不會重疊，而是令中、小、幼之間的聯繫獲強化，達致一條龍的互相照應配合，並由由教育服務部代表聖公會，就教育的整體角色和精神發言作單一對口單位。

+ 4 + 4 + 4

負責統籌落實全人教育道德觀

聖公會刊物《教聲》最新一期報道，榮休大主教鄺保羅去年已宣布，教省為了積極在香港和澳門承擔教育使命計劃成立「教育服務部」，支援和協調教省中、小、幼三個辦學團體，而香港聖公會教省教育服務部早前已成立並開始運作。

聖公會大主教陳謳明指，教育服務部負責統籌協調聖公會學校，按聖公會傳統的教育使命與精神，落實該會2010年《教省教育政策文件》的方向。他舉例指，《教省教育政策文件》提到聖公會的教育使命，為推展基督教全人教育的道德觀，「透過辦理幼稚園、中、小學及教育院校，教會為學生提供優質的教育，並促使這基督教全人教育道德觀得以實現」，又強調要與學校教師、職員、學生和其家人分享上帝的愛和福音，而這些工作則要由教育服務部負責統籌協調。

陳謳明：功能不與三辦學團體重疊

陳謳明強調，教育服務部並非為3個辦學團體制訂教育政策，職能不會重疊，因為3個辦學團體工作以事務居多，例如人事調動、財務管理、或者各間學校間的協調，都繼續由辦學團體負責；教育服務部主要支援和服務3個辦學團體，按照《教省教育政策文件》的方向精神去落實香港聖公會的教育使命。

他解釋，教省過去對中、小、幼學校比較缺乏系統性協調，期盼教育服務部可令幼稚園和小學之間、小學和中學之間的聯繫得到強化，達致一條龍互相照應配合。他又提到，「教育服務部」日後亦會以香港聖公會教育單位的身份，就教省的整體教育工作，代表香港聖公會回應外間查詢，個別學校仍可繼續就自己學校的情況對外回應。

鄭慕智出任聖公會教育服務部董事會主席。（盧翊銘攝 / 資料圖片）

鄭慕智：教會學校教導學生終身學習 建基督教價值觀

教育服務部設有「董事會」和「執行委員會」兩層架構，董事會主席是教省法律顧問、現任保險業監管局主席鄭慕智，執行委員會總幹事是教省教育執行秘書郭始基。

鄭慕智指，香港教育過去幾十年非常着重考試成績和應試文化，令教導上不其然向這方面傾斜，但教會學校要教導學生成長，裝備他們為未來作好準備，透過基督教全人教育的理念，教導學生有動力去終身學習，並幫助學生建立基督教價值觀，與及讓學生有機會接受福音。

他期望，聖公會的全人教育理念能在學校好好實踐，「讓人一看就知道這是聖公會學校」，又希望教育服務部讓老師在教育專業上得到提升、發展和更好的支援；而中、小、幼三個辦學團體及各學校管理委員會，在教育服務部的支援下更能相輔相成。