港版國安法｜聖公會鄺保羅、佛聯會釋寬運支持立法：不得已之舉

人大常委提請訂立「港版國安法」，惹來廣泛關注。據與《文匯報》有關係的網媒《點新聞》昨日（24日）報道，正在北京參加全國兩會的全國政協委員、香港聖公會大主教鄺保羅，以及香港佛教聯合會會長釋寬運表明，宗教支持用和平合法方式表達政見，但反對暴力，兩人認為人大從國家安全層面立法，是「完善法律，亦可填補漏洞，是不得已之舉。」

二人亦期望，立法後可令社會早日恢復秩序，人人都可安居樂業。