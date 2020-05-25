港版國安法｜聖公會鄺保羅、佛聯會釋寬運支持立法：不得已之舉

撰文：陳淑霞
最後更新日期：
人大常委提請訂立「港版國安法」，惹來廣泛關注。據與《文匯報》有關係的網媒《點新聞》昨日（24日）報道，正在北京參加全國兩會的全國政協委員、香港聖公會大主教鄺保羅，以及香港佛教聯合會會長釋寬運表明，宗教支持用和平合法方式表達政見，但反對暴力，兩人認為人大從國家安全層面立法，是「完善法律，亦可填補漏洞，是不得已之舉。」
二人亦期望，立法後可令社會早日恢復秩序，人人都可安居樂業。
聖公會大主教鄺保羅去年12月，曾發聖誕文告，呼籲政府與示威者虛心對話，突破困局。(資料圖片)
《點新聞》報道引述二人指，對過去一段時間香港社會不是「和理非」表達，而是「勇武」令到社會充滿暴力，感到可惜，「很多市民都活在恐懼當中。」二人強調，暴力不能解決問題，只會令暴力不斷升級，使更多人受到傷害。他們又認為，本港市民應抵制任何破壞法紀、損及和平及暴力傷害他人的行為，並呼籲所有人應以克己、理性、和平的手法表達意見。鄺保羅及釋寬運期望通過國安法，令社會早日恢復秩序，人人都可安居樂業。
自訂立「港區國安法」消息傳出後，政商界紛紛表態，本港宗教界此前則未有任何立場表述。反修例風波期間，六大宗教領袖四度聯合發布聲明，呼籲各方理性解困局、接受特首道歉、從寬處理被捕人士，以及放下暴力等。
佛教聯合會會長釋寬運於全國兩會受訪時指，支持用和平合法方式表達政見，但反對暴力，認為「港區國安法」是不得已之舉。(資料圖片)