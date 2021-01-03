陳謳明就任聖公會大主教　被視為開明建制　曾稱教會非政府附和者

西九龍教區主教陳謳明去年十月當選香港聖公會教省主教長，今日（3日）下午在中環聖約翰座堂舉行的「香港聖公會教省主教長就職崇拜」正式就任。 陳謳明就任後首堂講道提到，基督徒也相信天國已藉基督來臨而展開，但是尚未圓滿，因此在對世界充滿希望的同時，亦要準備面對一個充滿缺陷的世界。 陳謳明去年受訪時，曾勉勵教友尋求「信仰一致，政治多元」，前年聖公會主教院就反修例示威發表牧函，指事件起因是政府忽略市民的聲音和恐懼，當時牧函下款除了時任大主教鄺保羅，亦包括陳謳明。

陳謳明講道時強調，香港聖公會是立足香港和澳門的教會，他鼓勵信徒在港澳兩地做起，活出互諒、互信、互愛的精神，讓香港聖公會實踐牧民、福傳、教育及社會服務的使命，向香港與澳門的群體見證基督的恩典與真理。

現年58歲的陳謳明，於1987年獲英國紐卡素大學哲學學士（教育）學位、1991年獲按立為會吏，2005年5月出任聖約翰座堂主任牧師，至2012年陞座就任西九龍教區主教，至去年10月18日，在香港聖公會第八屆總議會大主教選舉團特別會議上，獲選舉團三院各超過半數贊成票當選大主教。有人形容陳謳明立場溫和，政治上較中性。

曾勉勵教友尋求政治多元 勇抗社會洪流

陳謳明去年1月曾接受《教聲》訪問時，勉勵教友要勇敢地肩負抵抗洪流的重任，強調作為基督徒，要分清楚什麼是政治，什麼是信仰，並要尋求「信仰一致，政治多元」。訪問又引述教會四大聖師之一的聖安博的名言，指國家不在教會之上，也不在教會之下，而是在教會之中，「也即是教會對政府同時有同行者及監察者的角色，既非政府反對者，也非政府附和者。」

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前年「七一」衝擊立法會後 曾聯署稱不接受暴力

前年6月，香港爆發反修例示威，聖公會主教院發表牧函，指事件起因是政府忽略市民的聲音和恐懼，「在無限擴大及絕對化『修例至上』的情况下，不自覺地流露出剛愎、偏聽和偏執的態度」。牧函下款是鄺保羅大主教、陳謳明主教及郭志丕主教，他們對反修例過程中有人受傷甚至身亡表示悲痛，強調教會「堅持向暴力說不」，反對以暴易暴製造更多身心靈創傷及仇恨，但欣喜年輕人有赤子之心，願為理想站出來。

至七一佔領立法會事件後，主教院發表再發表牧函，對示威者的行為感到痛心，稱不能以破壞來爭取自己的訴求，不會接受暴力行為，同時呼籲政府以行動回應市民訴求，重建與市民的互信。